Telian tuote varasti shown jääkiekon Liigan avauksessa

Jääkiekon Liigan kausi pyörähti käyntiin perjantaina seitsemällä ottelulla. Itse pelejä enemmän sosiaalisessa mediassa puhutti Telian TV-tuote.

Telia on hankkinut Liigan tv-oikeudet. Perjantaina kävi ilmi, että Liiga-tilauksien aktivointilinkit tulevat viiveellä sähköpostiin. Noin tuntia ennen pelien alkua Telia tiedotti, että verkkokaupassa on ruuhkaa, ja että uusien Liiga-tilausten aktivointi voi kestää normaalia kauemmin, ja että on mahdollista, ettei tilauksia saada toimitettua ennen pelien alkua.

Jo harjoitusottelujen aikana Telia-tuotteessa oli ollut ongelmia. Oli pelejä, jotka jäivät asiakkailta näkemättä.

Nettiselaimissa Telian Liiga-lähetysten kuvan laatu on ollut huono. Tv:stä pelejä saa näkymään Telian digiboksilla, Apple TV:llä tai Telian mobiilisovelluksella Chromecastin kautta. Kaikkien mieleen moinen ei ole ollut.

Perjantaina Liigassa nähtiin joka tapauksessa jännittäviä pelejä, joista viisi eteni jatkoajalle. Yleisöäkin oli paikan päällä ihan mukavasti. Urheiluhan on parasta paikan päällä.

Turussa TPS voitti 7203 katsojan edessä HPK:n jatkoajalla 2-1. Tampereella 6544 katsojaa oli seuraamassa Ilveksen 2-1 -yllätysvoittoa varsinaisella peliajalla Tapparasta. Jyväskylässä 4307 katsojaa seurasi JYPin 3-4 -jatkoaikatappiota HIFK:lle.

Jukurit voitti KalPan Kuopiossa jatkoajalla 4-3. Ässät voitti Raumalla Lukon jatkoajalla 3-2. Sport voitti Vaasassa Pelicansin 4-2 ja SaiPa kukisti Kouvolassa KooKoon voittolaukauskisan päätteeksi 6-5.

Liigan 2014 jättänyt Jokerit pelaa yhä KHL:ssä. Kauden kuudennessa ottelussaan Jokerit löi perjantaina Podolskissa Vitjazin 4-1 ja jatkaa KHL:n läntisen konferenssin kärjessä.