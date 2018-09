Suomen jatkopaikka MM-lentiksessä on varma

Suomi taisteli lentopallon MM-kisoissa sunnuntaina 3-2 -voiton Puerto Ricosta. Myöhemmin illalla Suomen jatkopaikka myös varmistui, kun Bulgaria voitti Kuuban 3-0.

Suomi voitti Puerto Ricoa vastaan ensimmäisen erän 25-19 ja toisen 25-23. Kolmannen erän Puerto Rico vei 29-27 ja neljännen 25-21. Viidennessä erässä Suomi oli parempi 15-10.

Suomen jatkopaikka siis varmistui jo ennen alkusarjan tiistain päätösottelua, jossa Suomi kohtaa Iranin.

- No onhan tämä aika kova juttu, että ollaan 16 parhaan joukossa maailmassa. Turnaus on kuitenkin vielä täysin kesken ja jatkuu meillä tiistaina Iran-ottelulla. Matka jatkuu ja edetään edelleen päivä kerrallaan. Otetaan tästä kaikki irti mitä otettavissa on, Suomen päävalmentaja Tuomas Sammelvuo sanoi Lentopalloliiton tiedotteessa.

Tunnelma Suomen joukkueessa oli tietysti riemukas.

- Viidenteen erään lähdettäessä valmentaja sanoi vaan, että lähdetään aggressiivisesti pelaamaan. Niin kuin kahdessa ensimmäisessä erässä. Ja hyvinhän se meni. Todella hienoa, jos tästä jatkoon mennään ja sehän meillä oli tavoitteenakin, Suomen pelaaja Niko Suihkonen sanoi.

Iran on voittanut turnauksessa Puerto Ricon, Bulgarian ja Kuuban. Suomi ja Iran ovat molemmat jo varmistaneet jatkopaikkansa, joten tiistain ottelussa haetaan tuntumaa jatkosarjaan, joka alkaa ensi perjantaina.