Tapparalla hämmästyttävän surkea alku

Jääkiekon Liigan viime kauden finalisti Tappara konttaa. Kolmesta ensimmäisestä ottelustaan Tappara on raapinut vain yhden pisteen. Keskiviikkona Tappara hävisi Kouvolassa KooKoolle 3-8.

Kouvolan ottelun erikoisuutena Tappara tarjosi maalivahtivaihtoja. Christian Heljanko pelasi ensimmäisen sekä kolmannen erän ja Niklas Bäckström toisen. Miehet torjuivat yhteensä 13 kertaa ja päästivät kahdeksan.

Kausi on tietysti vasta alkutekijöissään ja kurssin kääntämiseen on aikaa. Silti voi todeta, että Tappara on aloittanut kautensa luvattoman huonosti.

SaiPa on sarjataulukon kärjessä voitettuaan keskiviikkona Lappeenrannassa Ilveksen 4-1. SaiPa on kolmessa ottelussa tehnyt 17 maalia.

Hämeenlinnassa HPK voitti Ässät 4-2 ja otti kauden toisen voittonsa. Keskiviikon yllätyksestä vastasi Jukurit. Se voitti Jyväskylässä JYPin 4-1.

SaiPa on kolmen kierroksen jälkeen ainoa tappioton joukkue. Voitoitta ovat Tappara ja Lukko.