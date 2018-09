Jokerit jyräsi KHL:n huippujoukkueen – yleisökato ei pelaajia hetkauta

Jokerit pehmitti jääkiekon KHL:ssä keskiviikkona Metallurg Magnitogorskin 5-3. Vastassa oli seura, joka on voittanut KHL:n mestaruuden 2014 ja 2016.

Media on keskittynyt tölvimään Jokereita yleisökadosta sekä venäläisestä rahoituskuviosta. Jääkiekkotoimittajat ovat nälvineet, ettei Jokereiden KHL-kuvio ole hyödyttänyt suomalaista jääkiekkoa.

Vähemmälle spekuloinnille on jäänyt, miksi Jokereilla kulkee kaukalossa erinomaisesti. Kauden kahdeksasta ottelustaan Jokerit on hävinnyt vain yhden, kun SKA Pietari onnistui hieman kyseenalaisen jäähytuomion jälkeen voittamaan jatkoajalla.

Magnitogorsk-pelissä Jokerit oli selkeästi parempi joukkue. Maalinteko näyttää sujuvan.

Valko-Venäjän maajoukkueestakin tuttu kanadalainen Geoff Platt maalasi Metallurgin häkkiin kahdesti.

- Ensimmäinen oli loistavaa peliä Pekalta (Jormakka) ja Nicklakselta (Jensen). Pääsin erinomaiseen paikkaan. Toisessa maalissa pidimme kiekkoa pitkään. Heidän pelaajansa olivat väsyneitä ja käytin tilan hyväkseni, Platt summasi osumansa.

Jokerit on toistaiseksi ylittänyt menestyksessään kaikki odotukset. Plattin mukaan hyvä selitys löytyy joukkueen pelitavasta.

- Pidämme kiekkoa hyökkäysalueella. Jos pidät kiekon heiltä poissa, väsyvät he, ja rupeavat tekemään virheitä. Saamme maalipaikkoja ja ylivoimia.

Platt väittää, ettei menestys ole häntä yllättänyt.

- Olen kunnioittanut tätä joukkuetta vuosia. Tätä olemme odottaneetkin. Menee juuri niin, kuin oletimme.

Platt sekä puolustaja Sami Lepistö kehuvat Jokerien joukkuehenkeä. Pelaamisesta nautitaan, eikä touhu vaikuta virkamieskiekolta.

- Nautitaan siitä, että homma kulkee. Tehdään paljon maaleja. Onhan tossa vielä paljon hommaa, mutta täytyy olla tyytyväinen voittoihin, Lepistö sanoi.

Menestyksestä huolimatta Jokerit on ollut mediassa negatiivisessa valossa. Joukkuetta on tölväisty yleisökadosta.

Lepistön mukaan pelaajat eivät ulkopuolisista asioista välitä.

- Ei me siihen keskitytä. Pelataan niin hyvin kuin pystytään. Meillä on hyvä porukka ja tässä kopissa on hyvä henki. Kaikki haluavat pelata toisille ja silloin se toimii.

Lauri Marjamäen tulo Jokerien valmentajaksi herätti kysymysmerkkejä. Epäilijät ovat saaneet nenilleen.

Lepistön mukaan paljoa eroa Marjamäen opeissa ei ole edellisen valmentajan Jukka Jalosen oppeihin.

- Ei se sinänsä mitään ydinfysiikkaa ole. Ehkä yritetään lähteä vähän nopeammin pois omista. Jos riistetään kiekko, niin lähdetään saman tien hyökkäämään. Ehkä se on se ero, johon on keskitytty enemmän. Pyritään lähtemään nopeasti, ettei kaveri pääse trappiin.

- Minimoidaan se omalla alueella olo. Se on ehkä se, mitä yritetään pelata. Toistaiseksi se on toiminut, Lepistö lisää.

Lepistö painottaa, että vahvoja venäläisjoukkueita vastaan on tärkeää, ettei vauhtia hidasteta.

- Ne on vahvoja aina hyökkäysalueella, kun saavat hidastettua sen pelin niiden omaan tempoon. Sitten se menee aina vaikeaksi. Ovat kuitenkin taitavia jätkiä, saavat hyviä vetoja ja ajavat maalille. Kun pidetään peli vastustajan hyökkäysalueella, niin silloin niiden on vaikeampaa tehdä maaleja.

Katsojia oli keskiviikkona Hartwall-areenalla vain 7203. Se oli Jokerien KHL-historian toiseksi pienin katsojamäärä.

Perjantaina vastaan tulee sarjan kärkijoukkue Avtomobilist Jekaterinburg. Yleisömäärän kehitystä jännitetään.