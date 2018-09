HIFK jyräsi: ”Näytti, minkälaisia ammattilaisia täällä pelaa”

Jääkiekon Liigassa pelattiin torstaina kaksi ottelua. HIFK jyräsi Helsingissä HPK:n 6-2 ja TPS pehmitti Turussa KooKoon 6-3.

HPK teki hukkareissun Helsinkiin. Ensimmäinen erä oli HPK:lle sysimusta ja siinä HIFK karkasi jo ratkaisevasti 4-0-johtoon.

- Ensimmäiset viisi minuuttia oli meillä paikat tehdä maalit, mutta ei sitten saatu niitä maaleja, mikä olisi täällä tärkeää. Kaveri teki sitten tosi tylysti omista paikoistaan 2-0:aan ja näytti siinä, minkälaisia ammattilaisia täällä pelaa, HPK:n valmentaja Antti Pennanen sanoi Sport Contentille.

HPK meni kahden ensimmäisen HIFK-maalin jälkeen henkiseen kipsiin ja kotijoukkue meni menojaan. Kokemus oli kauden kahdella voitolla ja yhdellä tappiolla aloittaneelle joukkueelle uusi.

- Sen jälkeen menimme henkisesti vähän tilttiin. Ei me sitä osattu oikein käsitellä, mutta ei meille vielä tällä kaudella ole tuollaista kokemusta tullut. Nyt sellainen saatiin ja peli oli nopeasti 4-0. Tauolla saimme vähän omaa peliä takaisin ja olimme siinä ihan hyviä. Kolmas eräkin alkoi hyvin, mutta sitten tuli kaksi nopeaa maalia IFK:lle ja homma oli käytännössä siinä, Pennanen harmitteli.

HIFK sai päätöserässä hieman erikoisen rankkarin, mistä Tommi Santala pisti lukemat jo 5-2:een. Pennanen uskoo, että tilanne meni sääntökirjan mukaan.

- Se taisi mennä ihan sääntöjen mukaan. Meidän pelaaja taisi siinä siirtää sitä (jäässä ollutta) mailaa, HPK-luotsi totesi.

Torstai-illan voitto oli HIFK:lle jo kauden neljäs, mutta vasta ensimmäinen varsinaisella peliajalla. HIFK:n uusi hankinta Iikka Kangasniemi jäi nyt pisteittä, mutta oli isossa roolissa aiemmissa kolmessa ottelussa. Hän oli mukana kaikissa HIFK:n tasoitusmaaleissa ja kahdessa voittomaalissa.

- Kyllä mä olen ihan suhteellisen tyytyväinen, mutta vielä pystyy parantamaan paljon ja pelaamaan paljon rohkeammin. Mutta kyllä tämä starttina on ihan hyvä ja tästä on hyvä jatkaa ja parantaa henkilökohtaisellakin tasolla, Kangasniemi analysoi alkuaan HIFK:ssa.

HIFK odotti Kangasniemen hankkiessaan tehoja ja niitä seura on myös saanut. Kangasniemi nauttii omasta ratkaisijan roolistaan.

- Jos jatkoajalla laitetaan kentälle, niin kyllä silloin varmasti odotetaan niitä maalejakin, Kangasniemi sanoi kovista odotuksista.

Torstaina Pelicansista Stadiin saapunut pienikokoinen väkkärä jäi kuitenkin ilman tehoja. Se ei jäänyt harmittamaan.

- No, ei se oikeastaan harmita. Ihan hyvä peli oli kuitenkin ja otettiin kolmen pisteen voitto. Ehkä minä sitten seuraavassa pelissä teen maaleja, Kangasniemi heitti.

Kangasniemi on syntynyt Oulussa, mutta asunut lähes koko ikänsä Vantaalla. Kangasniemi sanoo viihtyvänsä pääkaupunkiseudulla hyvin, mutta hyvin hän viihtyi myös kaksi edellistä kautta Lahdessa. Pelicansissa tuli tulosta siihen malliin, että suurseura HIFK kiinnostui hyökkääjästä. Kangasniemellä on kovat tavoitteet Helsingin "kirkkaissa valoissa".

- Haluan vetää vielä paremman kauden täällä. Kesä on tehty sitä varten hommia. Nyt vaan sitten jäällä ja sen ulkopuolella kaikki peliin. Uskon, että tässä on hyvät eväät olemassa hyvään kauteen ja loppu on sitten vain itsestä kiinni, Kangasniemi linjasi.

HIFK on Suomen mittapuussa suurseura. Moni lahjakas pelaaja on hyytynyt Helsingissä paineiden alle. Kangasniemi ei näe asiaa niin.

- Ei tämä pelaaminen täällä mitenkään paineiden osalta ainakaan eroa. Ei siinä mitään ihmeellistä ole, pitää vain yrittää jatkaa samalla tavalla ja yrittää parantaakin. Kyllä se on hienoa pukea tuo punainen paita päälle, Kangasniemi sanoi.

HIFK:n pelipaita on ollut Kangasniemelle aina tavoite.

- 13-16 vuoden ikäisenä tuli käytyä tosi paljon HIFK:n peleissä, kun seuran puolesta saatiin kausikortit. Silloin oli jo hienoa katsoa tätä meininkiä, kun täällä pelasi (Mikael) Granlund ja kumppanit. Jo silloin ajattelin, että tämä on hieno paikka pelata, Kangasniemi kertoi.