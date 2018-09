HJK:n mestaruus selviö – nuori lupaus säväytti upeilla maaleillaan

Jalkapallon Suomen mestaruuden voittaa 2018 HJK. Mestaruus varmistui käytännössä perjantaina HJK:n voitettua sarjakakkosen Rovaniemen Palloseuran Helsingissä 3-0.

Ottelun hahmo oli kaksi upeaa maalia tykittänyt 19-vuotias Eetu Vertainen. Ensimmäisen maalinsa Vertainen ampui kaukaa, eikä RoPS-vahti Antonio Reguero kyennyt hurjaa laukausta torjumaan. Toisen maalinsa Vertainen ampui vapaapotkusta. Molemmat maalit kilpailevat kauden komeimman maalin tittelistä.

- Yksi kauden tärkeimpiä pelejä ja onnistuttiin helvetin hyvin. Jokainen jätkä pelasi hyvän pelin ja tehtiin paikoista maalit. Puolustettiin hyvin. Meille ei tehty taaskaan maaleja. Hyvä peli, summasi sankari Vertainen ottelusta.

Vertainen pelaa nyt. kovalla itseluottamuksella. Onnistumiset ruokkivat.

- Oli itseluottamukselle yllättävän iso juttu. Huomasi kentällä fiiliksestä. Oli kyllä makeeta. Kyllä varmaankin HJK:ssa tää oli kauden paras onnistuminen, Vertainen totesi.

Myös HJK:n avausmaali oli hienoa katsottavaa. Sen viimeisteli Veikkausliigan maalipörssin kärkimies Joao Klauss.

- Oli ihan törkeän kova suoritus. Riisto keskikentältä. Vie yksin ja tekee maalin. Ihan täydellinen viimeistely, kehui Vertainen Klaussia.

Vapaapotkumaalissaan Vertainen lupasi onnistuvansa.

- Olen treenaillut aika paljon. Siinä oli vain täysi fiilis, että tänään uppoo. Sanoin jätkille, että tää menee sisään. Oli hyvä fiilis.

Vertainen pelasi hienon ottelun, mutta HJK:n valmentajan Mika Lehkosuon mukaan nuorukaisella riittää kohennettavaa.

- Hyökkäysvaiheessa pallollisena ja pallottomana on paljon vielä parannettavaa. Hän näytti vahvuuksiaan tänään. Vaparista kaukolaukaus. Muutama röyhkeä ajo ja vastustajalle tuli punainen. Sellaisissa hetkissä hän on vaarallinen. Hän on hyvä käyttämään niitä vahvuuksiaan. Aggressiivisesti etsii niitä hetkiä, kommentoi Lehkosuo Vertaista.

Lehkosuo povaa Vertaiselle hienoa tulevaisuutta.

- Tänään onnistui puolustuspelaaminen häneltä. Yksi parhaista puolustuspelaamisista taktisesti, joita häneltä olen nähnyt. Se lämmitti. Mutta kyllä pallottomassa liikkumisessa ja pallollisissa ratkaisuissa hänellä on vielä parannettavaa, mutta hänellä on kova halu kehittyä, ja mielenkiintoista on seurata, mihin hän urallaan voi vielä päästä.

Tällä kaudella Vertainen on joutunut istumaan paljon penkillä. Heinäkuussa hän oli mukana nuorten EM-turnauksessa. Siellä hän pelasi hienosti, mutta tuhlaili myös maalipaikkoja.

- Todella värikäs kausi ollut. Olen päässyt pelaamaan ja en ole päässyt pelaamaan. Joskus olen tehnyt maaleja ja joskus tuhlaillut, hän summasi.

HJK voittanee mestaruuden, vaikka häviäisi kaikki viimeiset viisi otteluaan. Vertainen ei silti juhli vielä.

- Ei voi vielä juhlia. Tässä vaiheessa ei ole sinänsä takataskussa. Toivottavasti Ilves-pelin jälkeen.

HJK kohtaa Ilveksen Tampereella ensi keskiviikkona. Tasapelillä HJK sinetöisi mestaruutensa.