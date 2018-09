Sami Vatanen toipunut pahasta tällistä: "Joskus tulee tärskyjä, ei voi mitään"

Viime kausi päättyi NHL-puolustaja Sami Vataselta dramaattisesti, mutta hän on arkistoinut tapahtumat jo ö-mappiin.

Stanley Cupin pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelussa Tampa Bay Lightningin Nikita Kutsherov taklasi New Jersey Devilsin Vatasta rajusti. Vatasen ottelu, ja kausi, katkesivat aivotärähdykseen ja kasvoruhjeeseen.

– Se on viime kautta jo. Jääkiekossa tulee aina välillä tärskyjä, ei niille voi mitään. Eikä se ollut missään nimessä tahallinen (vahingoittamisyritys), se vaan sattui osumaan huonoon kohtaan, Vatanen kertasi maanantaina New Yorkissa.

Aivotärähdyksistä toipuminen on hyvin yksilökohtaista. Vatanen pääsi onnekseen eroon oireista nopeasti.

– Ei siinä kauan mennyt, parin viikon jälkeen pystyi jo alkamaan urheilla. Pieni tärsky tuli, mutta ei siinä mitään isompaa ollut.

Harjoitusotteluiden kaudella voitot eivät ole kaikki kaikessa, mutta Devilsin leirissä jo mietityttää, sillä joukkue on hävinnyt kaikki neljä peliään. Maanantaina New York Rangers oli jatkoajan jälkeen 4-3 parempi kotonaan Madison Square Gardenissa. Vatanen ammentaa silti vain positiivista menneestä kesästä.

– Kyllähän sitä ehti jo olla hinkua jäälle. Pitkästä aikaa oli sellainen kesä, että pääsi jäällekin kunnolla. Edellinen kesähän meni vähän pipariksi, kun olkapää leikattiin. Nyt pääsin poikien kanssa jäälle Suomessa ja sitten täällä, Vatanen kertoo.

– Suomessa olin vajaat kaksi kuukautta. Devilsiltä tulivat treeniohjelmat suoraan puhelimen sovellukseen, ihan hyvä systeemi.

Pitkä NHL-kausi aherretaan säälimättömällä rytmillä, ja matkakilometrejä kertyy kymmeniä tuhansia. Omaehtoinen harjoittelu tuo kaivattua vastapainoa.

– En ihan hirveästi muiden kanssa treenannut kesällä. Tykkään siitä, että saan mennä silloin, kun haluan, ettei tarvitse kesälläkin mennä jonkun aikataulun mukaan. Se on parasta, sanoo kesät pääosin Tampereella asuva Vatanen.

Golf kuuluu tunnetusti jääkiekkoilijoiden harrastuksiin. Harvalle se on silti sellainen intohimon kohde kuin Sami Vataselle.

– Kesällä kävin katsomassa US Openin, ja myös itselläni on golf kulkenut. Tosi paljon tuli pelattua kesällä. Siihen on kyllä kova halu ja hinku tulla paremmaksi. Pikku hiljaa se onkin eteenpäin mennyt.

– New Yorkin seudulla suosikkikenttäni on Ridgewood, siellä pelattiin PGA Touriakin. Aika lailla paras kenttä, jolla olen ikinä pelannut. Täällä on vielä paljon paremmat kentät kuin Anaheimissa, kelit eivät vaan ole ihan yhtä hyvät, Vatanen virnistää.

Vaikka New Jersey Devilsin meno on ollut yhtä hakemista harjoitusotteluiden kaudella, Vatanen odottaa Devilsin löytävän vahvuutensa.

– Yritetään nyt päästä siihen rytmiin, jossa oltiin viime kaudella. Ihan samoja asioita käydään läpi. Kyllä tästä vielä päästään hommaan sisään.

Viime kaudella Devils nousi New Yorkin seudun NHL-joukkueista kirkkaasti parhaaksi. Se eteni ainoana Stanley Cupin pudotuspeleihin ja antoi vielä kovan vastuksen Tampa Bayn tähtinipulle.

– Ei mitään muuta tavoitetta voi olla nyt kuin mennä taas pudotuspeleihin. Koitetaan parantaa siitä, mihin viime vuonna jäätiin.

– Uskon, että meillä on nyt vielä enemmän potentiaalia. Nuoret kaverit ovat kokeneet yhden vuoden lisää. Totta kai haasteita tulee, ja työntekoa vaaditaan aika paljon, että pystytään kehittymään. Ihan hyvät näkymät minun mielestäni.

NHL Draftin 2017 ykkösnimi, sveitsiläinen hyökkääjä Nico Hischier, kehittyi heti avauskaudellaan näyttävästi. Menneenä kesänä Devilsin ensimmäinen varaus oli puolustaja Ty Smith. Treenipeleissä hän on pelannut välillä Vatasen parina. Vatasta hieman naurattaa ajatus, että Smith on syntynyt vuonna 2000.

– Nuori kaveri tosiaan, mutta hyvältä näyttää! Tosi varman näköistä tekemistä, kiekollinen pakki. On ollut ilo seurata hänen pelaamistaan.

– Nuorissa on vähän nykyään sellainen juttu, etteivät he tule tänne ujostelemaan, vaan ottamaan sen paikan saman tien.

Devilsin päävalmentaja John Hynes odottaa Smithiltä paljon, vaikkei NHL-paikasta heti ensimmäisellä kaudella ole mitään takeita.

– Hänellä on peliälyä, ja hän säilyttää rohkeutensa paineen allakin. Vaikka Rangers-pelissä vauhti oli kovaa ja taklaukset rajuja, hän sopeutui hyvin. Hänen on hyvä nyt saada nähdä, millaista painetta tällä tasolla tulee, Hynes analysoi.

Vatasella, 27, on alkamassa ensimmäinen kokonainen kausi New Jersey Devilsissä. Hän siirtyi pelaajakaupassa Anaheim Ducksista Devilsiin viime marraskuussa. NHL:n runkosarjan Devils aloittaa 6. lokakuuta Göteborgissa ottelulla Edmonton Oilersia vastaan.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York