Jokerit jatkaa yhä konferenssikärjessä

Kaksi edellistä otteluaan hävinnyt Jokerit palasi torstaina Bratislavassa voittojen tielle. Slovan Bratislava hävisi Jokereille maalein 3-5.

Slovan ehti johtaa ottelua kolmeen otteeseen. Kolmannen erän alussa Jokerit teki kuitenkin kolme viiden minuutin sisään. Slovan ei siitä enää toipunut.

Leijonissa viime kaudella MM-kisoissa ja olympialaisissa pelannut Sakari Manninen saalisti komeat tehopisteet 2+2. Sami Lepistö syötti kolme maalia.

Voittonsa myötä Jokerit jatkaa KHL:n läntisen konferenssin kärkipaikalla. Enemmän pisteitä on kerännyt vain idän kärkiryhmä Avtomobilist Jekaterinburg, joka viime perjantaina voitti Jokerit Helsingissä.

Torstaina pelattiin myös Liigaa. Kärpät voitti Tampereella Miska Humalojan maalilla 1-0. Vuoden 2016 nuorten maailmanmestari Veini Vehviläinen torjui kauden toisen nollapelinsä.

Myös Ilves teki maalin, mutta osuma hylättiin. Se kuumensi takkuturkkien leirissä tunteita.

Sarjataulukossa Kärpät on neljäntenä ja Ilves viidentenä. Kuudessa ottelussaan Kärpät on päästänyt vain kahdeksan maalia, mutta joukkueen tilillä on silti kaksi tappiota.