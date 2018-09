Citroen saa supertiimin - nostavatko Ogier ja Lappi tiimin kukoistukseen?

Rallisyksyn kuumin uutinen ei suinkaan ollut keskiviikkona julkistettu sopimus Hyundain ja Thierry Neuvillen välillä. Kahdeksankertainen valmistajien MM-tiimi Citroen on kaikessa hiljaisuudessa pohjustamassa uutta tulemistaan, jonka arkkitehdeiksi tiimi on palkkaamassa kahta tuttua nimeä.

Tallipäällikkö Pierre Budar saa lähestulkoon pidätellä innostustaan. Median edessä on oltava vielä tiukka pokeri kasvoilla, mutta pinnan alla vuoden alusta Citroenin peräsimeen hypännyt ranskalainen hykertelee jo tyytyväisyyttä.

Pitkä, yli puolentoista vuoden ponnistus saada merkin ralliaseesta C3 WRC:ista kilpailukykyinen on vihdoin tuottamassa tulosta. Tiimin tulokset kahden nykykuljettajan ajamina ovat olleet niin rohkaisevia, että astetta kovemmalla kokoonpanolla Citroen voisi ponnahtaa jälleen rallimaailman merkittävien tekijöiden joukkoon.

Turkissa ei kuitenkaan vielä ollut puheiden aika.

- Ei vielä. Tilanne on sama kuin Saksassa. Nyt pitää olla vain kärsivällinen, Budar naurahtaa.

- Valitsemme parhaat kuljettajat, jotka pystymme. He eivät vaikuta siihen, ajammeko kahdella vai kolmella autolla, mutta itse haluaisin keskittää energiamme vain kahdella autolla kilpailemiseen.

Hallitsevan maailmanmestarin Sebastien Ogierin neuvottelut tiimin kanssa ovat jo varsin hyvin rallikansan tiedossa. Ogierin nimi vilahtelee Budarin puheessa harvakseltaan, vaikka julkinen salaisuus on, että tiimi kaipaa ranskalaisen palveluksia erittäin kipeästi.

- Hän tietää paremmin oman tilanteensa, mutta mekin olemme pian valmiita ilmoittamaan kuljettajamme. Julkistukseen saattaa liittyä toinenkin tiimi, joten sopimuksen tiedottamisesta pitää sopia kaikkien osapuolten kanssa. Mieluiten ilmoitamme kaikki kuljettajamme kerralla, koska muutoin teillä toimittajilla on taas tuhat kysymystä siitä, kuka muu ajaa tiimissämme, jos ilmoitamme vain nimen kerrallaan.

Nyt jo tiedetään varmuudella, että Neuville ei Citroenille palaa. Harkinnassa belgialainenkin toki oli, mutta lähinnä vain Ogierin varavaihtoehtona. Kun Ogierin paluu Citroenille alkoi näyttää täysin varmalta, voitiin puheet lopettaa.

- Puhuimme Neuvillen kanssa, mutta niin puhuivat muutkin tiimit. Hyundai oli hänen valintansa, ja ehkä myös meidän, Budar tuumaili salaperäisesti.

- On tärkeää tietää kuljettajamme mahdollisimman pian, jotta voimme aloittaa valmistautumisen tulevaan. Ennen Australian rallia se ei varmastikaan onnistu.

Ogierin rentous kertoo samoista asioista. Homma luistaa jälleen Ogierin rallin supertähdeksi kasvattaneen Citroenin kanssa, eikä enää ole jäljellä kuin viimeisten yksityiskohtien sopiminen.

- Sopimukseni julkaisu lähestyy, kunhan ensin saan kaiken tiedon, jonka tarvitsen. Vielä en ole päätöstäni tehnyt, joten ilmoitusta siitä ei tule vielä tänä viikonloppuna, mutta pian kuitenkin, Ogier hymyili.

Toista vuotta M-Sportin Fordilla kilpaileva Ogier on ollut etenkin kuluvalla kaudella pettynyt tiimin iskukykyyn. Uudet ratkaisut eivät ole ilahduttaneet lajin viisinkertaista maailmanmestaria, eikä liiemmin autotehtaalta lupailtu taloudellinen tuki.

Nämä faktat huomioon ottaen ei ole ihme, että Citroen on noussut vahvaksi vaihtoehdoksi Ogierille.

- Kilpailukykyinen auto on aina tärkein asia, jota katson sopimusta tehdessäni. Potentiaalia on vähän joka tiimissä, joten seuraavat asiat listallani on tiimin sitoutuminen, brändi ja hyvä ilmapiiri - niitä asioita arvostelen ensimmäisenä. Ehkä minulla on jo ensi viikon alussa kaikki tiedot, joita tarvitsen. Tämä ei ole minulle mitään peliä, vaan haluan asiat ajoissa selväksi.

Pian Ogierin sopimuksen vanavedessä tullee julki myös Esapekka Lapin siirtyminen Citroenille. Lappi, 27, on vielä suhteellisen tuore kasvo WRC-auton ratissa, mutta naarajärveläisen kyvyt eivät koskaan ole olleet epäilyksen alla.

Siinä missä Lappi alkaa vasta porskuttaa ralliurallaan kohti kirkkaampia valoja, valmistautuu Ogier allekirjoittamaan viimeisen kuljettajasopimuksensa, jonka pituudesta ei kuitenkaan ole tietoa.

- Siitä tulee viimeinen sopimukseni, mutta en ole koskaan määritellyt sen pituutta. Nyt toivon vain, että pääsen sopimukseen nopeammin kuin viime vuonna, pyöritteli Ogier.