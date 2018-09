Jääkiekon kokaiinikohu saa valtavia mittasuhteita

Sisä-Suomen poliisi tutkii tapausta, jossa kokaiinia on liikkunut kaksi kiloa. Epäiltyinä on 23 henkilöä, joista yksi on NHL-jääkiekkoilija Jori Lehterä.

Lehterä on jutun tultua julkisuuteen ollut poissa Philadelphia Flyersin kokoonpanosta. NHL on ilmoittanut tutkivansa Lehterän tapauksen. Flyersin GM Ron Hextall ilmoitti, että tapauksesta on keskusteltu Lehterän ja NHL:n johdon kanssa.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Jari Kinnunen kertoi perjantaina MTV Sportille, että Lehterän osalta asiasta on tullut aika iso soppa. Kinnusen mukaan kyseessä ei ole urheilijoiden rinki, vaan siinä on ihmisiä laidasta laitaan.

Urheilijoiden huumeiden käytöstä on viime päivinä kohuttu laajalti. Tilastojen mukaan huumeiden käyttö on kyllä lisääntynyt Suomessa yleisesti. Samaan aikaan alkoholin käyttö vähenee.

Jääkiekossa tunnetuimmat huumausaineiden kanssa sekoilleet suomalaispelaajat ovat Jere Karalahti ja Marko Jantunen. Viime syksynä molemmat kertoivat asioista elämäkertakirjoissaankin. Päihdetarinat myyvät hyvin.

NHL:ssä on vuosien varrella ollut useita huumeiden kanssa sekoilleita tunnetumpiakin kiekkoilijoita. Theo Fleury kertoo elämäkertakirjassaan ”Kovaa Peliä”, kuinka joutui lopettamaan huumeiden käytön tilapäisesti kaudella 1997-98, koska Naganon 1998 olympiakisoissa oli huumetestit.

Vuosikymmenen vaihteessa vielä NHL:n eliittiin kuulunut Yhdysvaltainen olympiajoukkueessa Vancouverin 2010 olympialaisissa Yhdysvaltain joukkueessa hopeaa voittanut Ryan Malone pidätettiin Floridassa 2014 huumausaineiden hallussapidossa. Hänen uransa luisui sen jälkeen syöksykierteeseen.

Mike Richards kärähti kokaiinin hallussapidossa 2015. Jarret Stollin vuoro oli 2016.

Kokaiinitapauksia riittää muissakin lajeissa. Roman Eremenko kärähti kokaiinista syksyllä 2016. Hän selitteli kokaiinin joutuneen elimistöönsä vahingossa, mutta selitys ei auttanut. Eremenko kärsi kahden vuoden pelikiellon.

Jokainen alkoholin kanssa läträillyt tietää, että siitä päihteestä seuraa krapula. Myös kokaiinissa on käytön jälkeen ikävät lieveilmiönsä, mutta kokaiinia käyttänyt huippu-urheilija kykenee harjoittelemaan seuraavana päivänä paremmin kuin useita alkoholiannoksia nauttinut urheilija, koska kropassa kokaiini ei tunnu samalla lailla. Kokaiini ei lisää kroppaan myöskään kaloreita.

Mitään tutkimuksia ei kuitenkaan ole julkistettu siitä, miten paljon jääkiekossa käytetään kovia huumeita. Kun ei ole tutkittu, ollaan vain huhupuheiden varassa. Liikkuu kaikenlaisia tarinoita kokaiiniringeistä.

Ilta-Sanomien mukaan SM-liigaseuran johtohenkilö varoitti 2017 SM-liigan johtoa havaittuaan seurassaan kokaiinin käyttöä. Sama nimettömänä pysyttelevä henkilö kertoi perjantaina Ilta-Sanomille, että käyttöä olisi esiintynyt useammalla paikkakunnalla. Henkilö sanoi pelkäävänsä, että Liigassa kytee kokaiinipommi.

Urheilu edustaa puhtoista kansanviihdettä. Kun urheilija on poikennut sivuteille nauttimaan alkoholia, on paheksunta ollut Suomessa valtavaa.

Toisaalta väärille poluille eksynyt edustaa jonkinlaista sankarityyppiäkin. Karuimpana esimerkkinä tietysti Matti Nykänen.

Alkoholin kyllästämät saunaillat ovat vuosikymmeniä kuuluneet suomalaisen urheiluperinteen ”pimeään puoleen”. Urheilu-uran jälkeen ryyppy jäi toisille päälle. Surullisia esimerkkejä tästä ovat Arto Tolsa, Mika Myllylä, Arto Javanainen ja Matti Hagman.

Nykyään huippu-urheilun vaatimustaso on kasvanut niin suureksi, ettei ryyppäämiseen ole oikein mahdollisuuksia. Niille, jotka haluavat panna ranttaliksi, on tarjolla päihteitä, joista ei tule krapulaa. Tosin ei laillisesti.

Julkisessa paheksuntakeskustelussa olisi silti muistettava kohtuuden mittasuhteet. On paljon urheilijoita, jotka viettävät täysin päihteetöntä elämää. Tilastotietoa ei ole, mutta ”musta tuntuu tuntumalta” voisi väittää, että merkittävä osa ammattilaisjääkiekkoilijoista ei ole koskaan kokeillut kokaiinia, eikä haluakaan kokeilla.