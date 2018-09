KalPa kaatoi HIFK:n – Sami Kapanen piti joukkueensa esitystä latteana

KalPa pelasi tuloksellisesti erinomaisen viikonlopun jääkiekon SM-liigassa, kun se kaatoi ensin perjantaina Tapparan ja lauantaina HIFK:n.

Lauantain pelissä KalPa jäi etenkin avauserässä isäntäjoukkue HIFK:n jalkoihin, mutta pääsi paremmin peliin mukaan ottelun edetessä. Lopulta tuloksena 3-2-voitto voittomaalikilpailun jälkeen.

- Varmaan pitäisi pyytää kiekkoväeltä anteeksi. Vaikka voittoon tämä ilta päättyikin, niin kyllä se aika latteaa pelaamista meiltä oli, Kapanen sanoi Sport Contentille ottelun jälkeen.

HIFK:n vahvuudet oli kartoitettu kuopiolaisten leirissä tarkkaan, mutta silti kotijoukkue pääsi yllättämään.

- Ennen peliä puhuttiin paljon IFK:n vahvuuksista, painepelaamisesta ja aktiivisuudesta. Me ei siitä huolimatta oltu siihen valmiita, vaan meidät yllätettiin housut kintuissa vaihdosta toiseen. Ei päästy oikein paineen alta pois, mutta ne hetket, kun sitten päästiin, niin saatiin hyvin mylly jauhamaan ja pelattiin viivan kautta. Olimme siinä tehokkaita ja hyviä, mutta meidän pelissä on vielä pirun paljon parannettavaa, Kapanen linjasi.

Kapanen oli kuitenkin viikonlopun tulokseen tyytyväinen. Tappara ja HIFK ovat kovia päänahkoja kuopiolaisille.

- Hyvä asia on kuitenkin se, että otettiin viikonloppuna viisi pinnaa kuudesta, vaikka peli ei ole vielä lähelläkään parasta. Se antaa meille aika paljon työrauhaa ja uskoa siitä, että voimme kehittyä paljon. Tämä on äärettömän sitkeä joukkue, Kapanen kiitteli.

HIFK aloitti terävästi, mutta sitten pelin taso laski.

- Kyllä oli meidän osalta vaatimaton ja väsynyt esitys tänään kokonaisuutena. Ensimmäisen erän toinen puolikas oli vielä sitä, mitä sen pitäisi olla. KalPa kiipesi sen jälkeen hyvin kyytiin ja vei selvästi toista erää. Jos nyt hyviä asioita hakee, niin se oli hyvä, että pystyimme tasoittamaan pelin lopussa ja Markus Ruusu oli erinomainen maalissa. Kiva oli myös katsoa Anton Lundellin pelaamista, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin sanoi ottelun jälkeen.

HIFK:n pisteputken jatkuminen oli kuitenkin positiivinen asia. HIFK ei ole jäänyt vielä tällä kaudella kertaakaan täysin nollille. Selin hieman yllättyi tiedosta.

- Se on muuten totta. Aina se yksikin piste on parempi kuin nolla, Selin sanoi ja jatkoi:

- Ei se ole kuitenkaan päällimmäisenä mielessä, sillä meidän pelin taso laski selvästi ensimmäisestä erästä. Pitää katsoa totuutta rehellisesti silmiin. Tämä ei ollut sitä, mihin meidän pitää pystyä.

Yksi merkki vaisuudesta oli se, ettei HIFK päässyt ottelussa kertaakaan ylivoimalle.

- Me ei hyökätty kertaakaan niin, että vastustajan olisi pitänyt rikkoa. Me ei oltu kertaakaan ylivoimalla ja se kertoo aina paljon. Se kertoo siitä, ettei me oltu siellä, missä pitäisi olla.

HIFK:n viikko oli raskas. Vaikuttiko perjantain reissu Lahteen vielä lauantainakin?

- Sitä pitäisi kysyä pelaajilta, mutta ei se nyt mun mielestä niin erityisen raskas keikka ollut. Sössittiin siellä ihan itse johtoasema. Muutoin tämä viikko on ollut kova. Harjoiteltiin alkuviikosta todella kovaa, vaikka tiedossa oli, että edessä on kolmen pelin viikko. Vähän jäi vaisuksi tämä loppu sitten, Selin harmitteli.

Sarjan kärkijoukkueet hävisivät lauantaina ykkösenä olevan TPS:n taivuttua Pelicansille 1-4 ja kakkosena olevan SaiPan Tapparalle 1-5. Kärpät nousi kolmanneksi voitettuaan Lukon murskaavasti 6-2.

Ilves jatkoi lupaavaa alkukauttaan kaatamalla HPK:n 4-3. KooKoo puolestaan löi JYPin 4-3.

Ässien surkea alkukausi sai jatkoa, kun patapaidat hävisivät Porissa Sportille 3-6. Kuudesta ottelustaan Ässillä on vain kaksi pistettä.

Jesperi Kotkaniemi aloittaa kautensa NHL:ssä Montreal Canadiensissa, joten Ässät saattaa jäädä vaille supervahvistusta.