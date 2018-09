Kimmo Timonen vuoden 1998 HIFK:sta: ”Aika monella NHL-seuralla olisi huonompi pakisto”

Legendaarinen suomalainen jääkiekkopuolustaja Kimmo Timonen vieraili lauantaina Helsingissä HIFK:n vuoden 1998 mestarijoukkueen kanssa. Timosella oli aikaa jutella myös laajemmin jääkiekosta juhlahumun keskellä.

- Ihan huikea joukkuehan meillä oli, ei varmasti tule enää koskaan olemaan sellaista kasassa. Kun mietitään sitä ketä meillä siinä pelasi ja kuinka moni meistä lähti vielä siitä NHL:ään pelaamaan pitkän uran. Huikea joukkue, mistä kertoo sekin, että voitimme pudotuspeleissä jokaisen pelin. Eihän semmoista enää tapahdu. Mestaruus tietysti aina myös mestaruus, Timonen sanoi Sport Contentille.

Timonen pääsi myöhemmin urallaan juhlimaan myös Stanley Cupia Chicago Blackhawksin kanssa kesällä 2015, mutta vuoden 1998 mestaruus on myös hyvin mieleinen muisto.

- Minulla ei montaa hienoa voittoa urallani ole, joten kyllä näistä otetaan sitten kaikki ilo irti, mitä on tullut, Timonen sanoi.

HIFK:n vuoden 1998 mestarijoukkuetta pidetään yleisesti kaikkien aikojen parhaana SM-liigajoukkueena. Peräti 11 pelaajaa joukkueesta jatkoi uraansa NHL:ssä. Mutta onko joukkue kaikkien aikojen paras?

- Kyllä se ainakin lähellä on. En itse ole ainakaan nähnyt koskaan parempaa joukkuetta. Nämä on mielipidekysymyksiä, mutta ainakin lähellä ollaan, Timonen linjasi.

HIFK:n kausi 1997-1998 eteni aluksi kohusta toiseen. HIFK pelasi ajottain jopa todella rumaa kiekkoa, mutta pudotuspeleissä joukkue pelasi kuin partiopojat. Se keskittyi pelaamaan ja tulosta tuli. HIFK ei hävinnyt yhtäkään ottelua enää pudotuspeleissä.

- Kun puhutaan hyvistä mestarijoukkueista, niin ei se aina pelkkää ylämäkeä ole. Matkan varrella tosiaan tapahtui vaikka mitä, mutta aina niistä joukkueena selvittiin yli. Välillä pelattiin hyvin ja välillä huonosti. Minä olen sitä mieltä, että mestarijoukkueelle pitääkin tapahtua kaikenlaista, jotta se joukkue hitsautuu yhteen. Kaikilla oli kuitenkin niin kova halu voittaa ja kyllä se sitten näkyikin kauden aikana, Timonen mietti.

HIFK:n mestarijoukkue oli kivenkova. Maalissa nähtiin myöhemmin NHL:ssä Stanley Cupin Boston Bruinsille torjunut Tim Thomas ja puolustus lähti lähes sellaisenaan NHL-kaukaloihin. Timonen väittää, että kyseisellä pakistolla pärjäisi nykypäivänkin NHL:ssä.

- Jos nyt olisimme samassa iässä kun silloin ja meidät laitettaisiin NHL-kaukaloon, niin veikkaan, että me pärjättäisi oikein mainiosti siellä. Aika monella NHL-seuralla olisi huonompi pakisto. Vaikea on tietysti verrata eri aikakausia keskenään, Timonen hehkutti.

Timonen on pitänyt yhteyttä mestarijoukkueen pelaajiin, mutta osan hän näki ensi kertaa moneen vuoteen vasta lauantaina.

- Joidenkin kanssa olen kyllä ollut tekemisissä, mutta kiva oli nähdä osaa porukasta pitkästä aikaa ja istua eilen iltaa. Vieläkin vähän puhalluttaa, mutta sillä se lähtee, millä tulikin, Timonen naureskeli.

Jääkiekko on muuttunut valtavasti niistä päivistä, kun Timonen suuntasi syksyllä 1998 kohti NHL-kaukaloita. Jääkiekko on nykyään kärjistetysti sanoen nuorten ja nopeiden miesten peli. NHL:ään lähdetään yhä nuorempina ja pelaajat valtaavat pelipaikan hyvin nopeasti.

Tuorein suomalainen esimerkki tästä on Jesperi Kotkaniemi, joka aloittaa legendaarisen Montréal Canadiensin NHL-joukkueen kokoonpanossa vain 18-vuotiaana. Timosen NHL-uran alussa tämä oli vielä todella harvinaista.

- Nykypäivänä se menee niin, että aikaisemmin lähdetään NHL:ään, mutta toisaalta myös pelaajat ovat aikaisemmin valmiina pelaamaan. Olen aiemminkin sanonut, että silloin kun minä menin NHL:ään vuonna 1998, niin jos joku olisi pelannut siellä 18-vuotiaana, niin sitä olisi pidetty suurena ihmeenä. Nyt jos niin tapahtuu, niin hänestä vaan sanotaan, että onpas siinä kova pelimies, joka on vain valmiina pelaamaan, Timonen sanoi Sport Contentille.

Timosen mukaan tälle kehityksellä on selvä syy. Laji on muuttunut, mutta niin on muuttunut myös kentän ulkopuolinen elämä. Nykypäivän pelaajat ovat äärimmäisiä huippu-urheilijoita, jotka eivät istu vapaapäivinä baareissa. Kaikki tekeminen myös kentän ulkopuolella tähtää jääkiekkoon.

- Se johtuu siitä, että kaikki palautumiset, harjoittelut ja ruokavalioasiat ovat menneet niin paljon eteenpäin tämän 20 vuoden aikana. Jos verrataan siihen vuoteen 1998, niin ei minulle kukaan tullut pelin jälkeen sanomaan, että mene nyt polkemaan kuntopyörää pelin jälkeen tai että älä nyt syö sitä pitsaa. Nyt katsotaan tosi tarkkaan proteiinimäärät sun muut, että se palautuminen olisi parasta mahdollista. Kaikki on mennyt todella paljon eteenpäin, Timonen linjasi.

Kehitys näkyy myös SM-liigassa. Suomen pääsarjassa on tälläkin kaudella isoissa roolissa pelaajia, jotka eivät ole täyttäneet edes 20 vuotta. Lauantaina HIFK:n riveissä viiletti vasta 16-vuotias Anton Lundell, mutta toisen polven kiekkoilijan ikää ei voinut päätellä oikeastaan mistään muusta kuin siitä, että pelipaidan rinnasta puuttui olutmainos.

Se kertoo Timosen mielestä enemmänkin lajin kehittymisestä kuin paljon parjatun SM-liigan tason laskemisesta. Timonen tosin korostaa, ettei hän Philadelphiasta käsin pysty seuraamaan Suomen sarjoja juurikaan.

- SM-liigan tasosta minun on vaikea sanoa mitään, kun en sitä Yhdysvalloista käsin juurikaan näe. Ihan yleisellä tasolla voin kuitenkin sanoa sen, että peli on nykyään todella paljon nopeampaa ja se johtuu juuri siitä, että jätkät ovat niin paljon aiemmin pelaamaan. Se on hyvä yleisölle, että peli on nopeampaa, mutta toisaalta se voi tuoda taas lisää loukkaantumisia. Se on kaksiteräinen miekka, Timonen mietti.

Jos 1990-luvulla SM-liigassa pelasi 16-vuotias pelaaja, oli kyseessä täysin poikkeuksellinen lahjakkuus. Niin on tosin nytkin. Sen suhteen ei ole mikään muuttunut.

- Kyllä sinun pitää olla tosi kova pelimies, jos pelaat 16-vuotiaana miesten pelejä, oli se sarjataso sitten mikä tahansa. Minun on vaikea ottaa siihen kantaa, johtuuko se sitten siitä, että taso olisi laskenut. Minä vähän epäilen sitä. Uskon, että kyse on enemmänkin siitä, että pelaajat on vain valmiita pelaamaan miesten pelejä aiemmin. En olisi ollenkaan yllättänyt, jos jatkossa näitä 16-17-vuotiaita pelaajia nähtäisi enemmänkin SM-liigassa, Timonen painotti.

Timonen itse päätti pelaajauransa Stanley Cupin voittoon Chicago Blackhawksissa kesällä 2015. Sen jälkeen kuopiolainen on viettänyt ansaittuja eläkepäiviä. Timonen tunnustaa, että hän elää tällä hetkellä koti-isän elämää, eikä tee mitään muuta. Varmaa on kuitenkin se, että yli 1000 NHL-ottelun konkarilla on paljon annettavaa suomalaiselle jääkiekolle, mikäli hän haluaa joskus palata vielä täysipäiväisesti lajin pariin.