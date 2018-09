Alexander Ring Bronxissa. "Palaan Klubiin lopettamaan urani, jos vaan ottavat"

Suomalaisjalkapalloilija Alex Ring ottaa väkevästi roolia New York City FC:ssä. City varmisti keskiviikkona pudotuspelipaikan Pohjois-Amerikan jalkapalloliigassa MLS:ssä.

City katkaisi kuuteen otteluun venyneen voitottoman putkensa ja kukisti kotonaan Chicago Firen maalein 2-0. Voittomaalista vastasi Ring.

– Maaleja ei tule usein tehtyä, joten ihan maukasta välillä onnistua, Ring hymyili heti pelin jälkeen Yankee Stadiumin pukukopissa.

– En oikeastaan muista sitä maalia. Villa (maailmanmestari David Villa) taisi siinä jättää pallon, ja pääsin hyvästä paikasta sijoittamaan takakulmaan.

NY City majailee MLS:n itäisessä konferenssissa kolmantena. Joukkueella on teoreettinen mahdollisuus kakkoseksikin (ja suoraan puolivälieräpaikkaan), joskin edellä on kovakuntoinen paikallisvastustaja New York Red Bulls.

– Fiilikset ovat hyvät tietenkin, kun on pleijaripaikka varmistettu. Viimeisissä peleissä voidaan lähteä hakemaan parasta ryhmitystä. Ollaan sitten valmiita heti, kun pudotuspelit alkavat. Pitää olla tyytyväinen, vaikka olisi pleijaripaikka pitänyt hoitaa jo aikaisemmin.

– Nyt täytyy löytää rytmi ja flow. Nollapeli on aina hieno juttu, varsinkin, kun viimeksi menetimme johdon Chicagoa vastaan. Nyt kärsivällisyys oli iso tekijä, sitä meillä ei aina välttämättä ole, Ring jutteli.

NY Cityllä on vielä kolme runkosarjaottelua jäljellä. Itäistä konferenssia johtaa Atlanta United, ja lännen kärjessä komeilee FC Dallas.

Espanjalainen Domenec Torrent aloitti Cityn valmentajana kesällä. Ring myöntää, että kesäkuussa tullut valmentajanvaihdos oli hänelle kova pala. Patrick Vieira ilmoitti ryhtyvänsä ranskalaisen Nicen valmentajaksi.

– Olin tietenkin pettynyt. Vieiran takia tänne New Yorkiin tulin. Mutta tällaista jalkapallo on, tällaiset tapahtumat pitää vaan hyväksyä.

Vieira esiintyi pelaajaurallaan keskikentän tasapainottavassa roolissa ja nousi siinä yhdeksi aikansa parhaista maailmassa. Hän oli voittamassa Ranskalle niin MM- kuin EM-kultaa. Samantyylistä roolia pelaa Ring.

– Olen kyllä tyytyväinen uuteenkin valmentajaan, ei ole mitään valittamista.

– Hänellä on tietenkin oma pelifilosofiansa. Kesken kauden ei voi kuitenkaan hirveästi joukkueen pelaamista muuttaa. Viimeistään ensi kaudella tullaan näkemään enemmän uuden valmentajan käsialaa.

Vieiran aikakaudella Ring pelasi varsin syvällä keskikentän pohjalla, välillä lähes keskuspuolustajien sylissä. Torrent on puolestaan antanut roolissa vastuuta nuorelle James Sandsille. Nyt Ring luutii ylempänä ja pääsee ehkä hieman enemmän pelistä osalliseksi.

Keskiviikkona Ring oli mielissään saatuaan kuulla HJK:n varmistaneen jälleen kerran jalkapallon Suomen mestaruuden.

– En odottanutkaan mitään muuta! Ring innostui.

Vaikka Ring on nähnyt maailmaa paljon, rinnassa sykkii vahvasti klubilainen sydän.

– Palaan Klubiin lopettamaan urani, jos vaan ottavat. Siellä kaikki alkoi. Kyllä paljon pelejä seuraan, siellä pelaa vielä paljon tuttuja pelikavereita, myhäili Ring.

Aivan vielä ei HJK:n kannata silti alkaa painattaa Ring-paitoja, sillä 27-vuotias pelimies on kovaa kansainvälistä valuuttaa. Ring lähti HJK:sta maailmalle vuonna 2012. Hän pelasi Saksassa, Borussia Mönchengladbachissa ja Kaiserslauternissa, ennen siirtymistään MLS:ään viime vuonna. Suomen A-maaotteluita hänen tililtään löytyy 44 kappaletta.

Haastattelu: Pasi Tuominen, Bronx, New York