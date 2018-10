Real Madridia nöyryytettiin Moskovassa: ”Tappio ei ole reilu tulos”

Eurooppalaisessa huippujalkapallossa kärkiseurojen rahalliset resurssit ovat keskitason seuroihin verrattuna valtavat, mutta yllätyksiä yhä tapahtuu. Tiistaina Mestareiden liigassa nähtiinkin yllätystuloksia Real Madridin hävittyä Moskovassa, Bayern Münchenin jäätyä tasapeliin Ajaxia vastaan ja Manchester Unitedin pelattua tasan Valencian vieraana.

TsSKA Moskova nappasi 1-0 -voiton Real Madridista.

- Olemme kaikki allapäin, koska toivoimme laittavamme pystyyn hyvän esityksen ja ottavamme kolme sarjapistettä. Asiat eivät sujuneet haluamallamme tavalla. Tappio ei ole reilu tulos. Joukkue jätti kentälle viimeisenkin pisaran, Realin puolustaja Nacho manaili seuran verkkosivuilla.

Nikola Vlasic teki moskovalaisten voittomaalin jo ottelun toisella minuutilla Realin hölmöiltyä.

- Meillä on paljon pelaajia, jotka pystyvät luomaan asioita, mutta kun pallo ei mene sisään, niin se ei yksinkertaisesti mene sisään, Nacho jatkoi.

Real Madridin valmentaja Julen Lopetegui katsoi epäonnen ratkaisseen, mutta lausui myös selostajalegenda Bubi Walleniukselta tutun viisauden.

- Me loimme reilusti paikkoja, mutta emme pystyneet viimeistelemään. Olimme epäonnekkaita tänään, mutta jos ei tee maaleja, niin on vaikea voittaa. Yritimme kiristää ruuvia, mutta emme onnistuneet, Lopetegui säesti.

Madridin kokoonpanosta puuttuivat muun muassa Gareth Bale ja Sergio Ramos. Luka Modric tuli vaihdosta kentälle hieman ennen tunnin kohtaa.

- Ei tämä ole kriisi, mutta emme ole pelanneet tavalla, jolla meidän pitäisi. Palaamme varmasti voittokantaan. TsSKA osoitti tänään, että he ovat todella hyvin organisoitu joukkue ja heillä on hyviä pelaajia. He käyttivät paikkansa, me emme, Modric kommentoi UEFA:n verkkosivuilla.

Real Madrid oli jyrännyt Mestareiden liigan lohkovaiheen avausottelussaan AS Roman kotonaan 3-0. Yksi tappio ei merkittävämmin joukkueen jatkopaikkamahdollisuuksiin vaikuttanut.

- Mestareiden liiga on vasta alkanut. Matkaa on vielä paljon jäljellä, Nacho totesi.

Spekulointi Jose Mourinhon potkuista Manchester Unitedista yltyi ManU:n pelattua Valenciassa 0-0. Mourinho ei ollut tyytyväinen, mutta katsoi, että eteenpäin on menty.

- Tämä oli turhauttava ilta. Tulos ei ollut se, jonka olisimme halunneet. Esityksessämme oli jotain parannusta. Mutta näin vaikeassa lohkossa jos ei pysty voittamaan, niin ei pidä myöskään hävitä. Mielestäni me olimme joukkue, joka yritti enemmän, ja jolla oli pari parasta paikkaa voittoon, mutta hyväksyn tuloksen oikeudenmukaisena, Mourinho kommentoi Unitedin verkkosivuilla.

Juventus johtaa H-lohkoa kahden kierroksen jälkeen puhtaalla pelillä. Untedilla on neljä, Valencialla yksi ja Young Boysilla nolla pistettä.

United kohtaa kahdessa seuraavassa ottelussaan Juventuksen, ensin kotona ja sitten vieraissa. Mourinho uskoo Unitedin kohtalon ratkeavan vasta viimeisellä kierroksella.

- Ei tämä ollut hyvä tulos, mutta ei pahakaan. Valencialla on varmaan seitsemän pistettä neljän kierroksen jälkeen. Uskon, että he ottavat kuusi pistettä Young Boysilta. Meillä on kaksi ottelua aikaa napata pisteitä Juventukselta. Todennäköisesti menemme viimeisessä ottelussa Mestallalle ratkaisemaan (jatkopaikan), mutta tämä on todella vaikea lohko, Mourinho spekuloi.

Eurofutiksen 1990-luvun huippuseura Amsterdamin Ajax taisteli 1-1 -tasapelin Bayern Münchenin vieraana. Ajaxilla ja Bayernilla on kahdesta ottelusta tilillään neljä pistettä. Ateenassa AEK:n 3-0 voittanut Lissabonin Benfica on kolmessa pisteessä.

Manchester City taisteli Hoffenheimin vieraana 2-1 -voiton. Voitto saattoi olla hyvinkin merkittävä Cityn jatkohaaveiden kannalta.

Avauskierroksella Citysta yllätysvoiton ottanut Olympique Lyon joutui tyytymään kotiottelussaan Shahtar Donetskia vastaan 2-2 -tasapeliin.