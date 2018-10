Liverpool ei laukonut kertaakaan maalia kohti: ”Emme olleet tarpeeksi hyviä”

Liverpool on Englannin Valioliigassa seitsemän kierroksen jälkeen tappioitta, mutta joukkue on pelannut nyt kolme perättäistä ottelua ilman voittoa. Mestareiden liigassa keskiviikkona Liverpool hävisi Napolille 0-1.

Kotijoukkue Napoli oli aktiivisempi ja hallitsi tapahtumia selvästi. Liverpool näytti selviytyvän ”torjuntavoitolla 0-0”, mutta 90. minuutilla Lorenzo Insigne teki Napolin voittomaalin.

- Ensimmäinen puoliaika oli tavallaan OK, mutta toisella puoliajalla emme olleet tarpeeksi hyviä. Se on aina paha merkki, jos täytyy sanoa, että maalivahti oli paras pelaajamme, mutta se oli selvää tänään. Sitten viimeisellä minuutilla teimme jälleen taktisen virheen, Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp kommentoi seuransa verkkosivuilla.

Liverpool ei onnistunut saamaan yhtään laukausta kohti Napolin maalia. Se kertoi aika lailla siitä, että Napolilla oli taktisesti ajatus edellä.

- Napoli voitti, koska he tekivät maalin. Mutta meillä ei ollut edes yhtä laukausta kohti maalia. En muista milloin tuo on tapahtunut viimeksi. Meillä ei ollut paljon erikoistilanteita eikä yhtään laukausta kohti maalia. Tuo ei riitä. Napoli pelasi todella hyvän ottelun, me emme. Sen takia he ansaitsivat kolme pistettä, Klopp sanoi.

Paris Saint-Germain murskasi Belgradin Crvena Zvezdan eli Punaisen Tähden 6-1. Ottelun hahmo oli hattutempun viimeistellyt Neymar.

Napolilla on koossa neljä ja PSG:llä sekä Liverpoolilla kolme pistettä. Punainen Tähti on yhdessä pisteessä.

A-lohkossa Borussia Dortmund voitti AS Monacon 3-0 ja Atletico Madrid Club Brüggen 3-1. Dortmund ja Club Brügge ovat kuudessa pisteessä Monacon ollessa jatkossa pakkovoittojen edessä.

B-lohkossa FC Barcelona voitti Lontoon maali-iloittelussa Tottenhamin 4-2 Lionel Messin maalatessa kahdesti. Milanon Inter voitti Hollannissa PSV Eindhovenin 2-1. Barcelona ja Inter ovat kuudessa pisteessä.

D-lohkossa tilanne on tiukempi. FC Porto voitti Galatasarayn 1-0 ja Schalke Lokomotiv Moskovan 1-0. Porto ja Schalke ovat neljässä pisteessä ja Galatasaray kolmessa pisteessä. Lokomotiv on hävinnyt molemmat ottelunsa.