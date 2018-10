HIFK:n uudet nuorisotähdet kunnioittivat Hexi Riihirannan juhlaa komeasti

Anton Lundell teki torstaina jääkiekon SM-liigauransa ensimmäisen maalin, kun HIFK kaatoi kotikaukalossaan Jukurit 4-3. Lundell lapioi maalin edestä HIFK:lle elintärkeän tasoitusmaalin kolmannessa erässä ja HIFK:n toinen nuori lupaus, Niklas Nordgren vastasi voittomaalista viitisen minuuttia ennen täyttä aikaa.

Ottelu oli HIFK-legenda Heikki Riihirannan juhlaottelu. Riihiranta täytti torstaina 70 vuotta. Juuri parempaan paikkaan uran ensimmäinen maali ei siis olisi voinut tulla vahvasti HIFK-taustaiselle Lundellille.

- Se oli kyllä hieno juttu, että maali tuli tällaisessa pelissä. Tärkeintä oli kuitenkin, että joukkue voitti. Pystymme parantamaan vielä tästä paljon. Tästä on hyvä jatkaa, Lundell sanoi ottelun jälkeen.

Nuorukaiset pelastivat HIFK:n torstaina. Peli oli jo luisumassa HIFK:n käsistä ennen päätöserää ja nuorten miesten maaleja.

- Pari tappiota oli alla, niin joukkueen kannalta oli hyvä, että saimme nyt voiton, Lundell sanoi.

Lundell on pelannut itsensä vakuuttavasti HIFK:n edustusmiehistöön. Ikää tuli eilen keskiviikkona täyteen 17 vuotta, mutta sitä ei huomaa. Lundell pelaa kypsää peliä. Maalejakin olisi voinut tulla jo aiemmin.

- Jo aiemmin pelissä oli ollut jo paikkoja tehdä. Nyt sitten onneksi tuli hyvä paikka ja sain aika vapaasti laittaa tyhjiin. Kyllä se helpottava tunne oli, Lundell totesi osumastaan.

Maali oli nuorukaiselle myöhästynyt synttärilahja. Uran ensimmäinen maali miesten peleissä oli lähellä syntyä jo keskiviikkona Ilvestä vastaan varsinaisena syntymäpäivänä.

- Eilen oli ihan hyvä paikka ensimmäisessä vaihdossa, mutta ei tullut silloin vielä maalia. Ihan kiva, että tänään sitten tuli.

Lundell on pelannut nyt neljä peliä SM-liigaa. Superlahjakkuus on nauttinut miesten peleistä.

- Todella hyvin on maistunut. On ollut todella kivaa pelata. Olen huomannut, että pärjään ihan hyvin. Haluan vain pelata koko ajan lisää ja saada lisää vastuuta. Itseluottamus on hyvällä tasolla, Lundell kertoi.

Lundellin läpimurtoa ovat auttaneet kokeneet pelikaverit. Heiltä nuorukainen on saanut neuvoja.

- Paljon olen saanut neuvoja kokeneemmilta jätkiltä ja he ovat auttaneet minua hyvin. Olen päässyt hyvin sisään joukkueeseen.

HIFK:n käyrä ehti olla jo tovin laskeva. Torstaina joukkue osoitti kuitenkin luonnetta, sillä vaikka kaksi ensimmäistä erää olivat vaisua kiekkoa, niin silti irtosi voitto.

- Kyllä me jaksoimme uskoa koko ajan omaan tekemiseen. Tiedettiin, että pystymme kyllä nousemaan tasoihin ja ohi. Näytimme tänään hyvin sen, että pystymme tulemaan takaa ohi, Lundell linjasi.

Viime kauden finaalistien kohtaamisessa Kärpät voitti Tampereella Tapparan 4-2 ja nousi sarjataulukon kärkeen. Kärppien nuorista suurlupauksista Aleksi Heponiemi ja Rasmus Kupari pääsivät maalin makuun.

Raumalla Lukko voitti JYPin 5-3. Lahdessa Pelicans taapui Sportille voittolaukauskisan päätteeksi 3-4.