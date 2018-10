Pekka Rinne Tolvasen farmikomennuksesta: ”Tekee ihan hyvää Eelille”

Viime NHL-kevät päättyi maalivahti Pekka Rinteeltä rankkaan epäonnistumiseen. Stanley Cupin pudotuspelien toisen kierroksen ottelusarjan ratkaisuottelussa Winnipeg Jets murskasi Nashville Predatorsin 5-1.

Rinteen, Predsin ykkösmaalivahdin, kohtaloksi tuli joutua vaihtoon jo 11. minuutilla kahden helpon maalin jälkeen. Jets vei ottelusarjan voitoin 4-3 ja eteni läntisen konferenssin finaaliin.

– Totta kai se harmitti, se oli iso pettymys. Suhteellisen helposti ja nopeasti pääsin kuitenkin siitä yli, Rinne kertoi torstaina New Yorkissa.

– Ei tuollaista kannatakaan liikaa miettiä, eikä ole aiheellista rassata omaa mieltä. Kun pettymyksestä pääsi yli, oli kiva päästä lepuuttamaan mieltä ja kehoa.

Kesällä taivas tosiaan kirkastui. Rinne pokkasi NHL:n parhaan maalivahdin palkinnon, Vezina Trophyn. Hyvää tuloskuntoa voi odottaa vastakin, sillä kesäharjoittelu sujui ongelmitta.

– Kesä meni tosi hyvin, tuli hyvin treenattua. Nyt kun ikää tulee, on tärkeää, että pysyy terveenä. Tosi monta vuotta ovatkin olleet paikat kunnossa. Tuntuu hyvältä, sanoi Rinne, 35.

Predators ja Rinne avasivat NHL-kautensa torstaina vieraissa New York Rangersia vastaan. Rinne ansaitsi maininnan ottelun kolmostähdeksi. Predators voitti Rangersin 3-2 Madison Square Gardenissa.

Rinne torjui 34 kertaa ja Rangersin ruotsalaistähti Henrik Lundqvist 30 kertaa. Molemmat maalivahdit esiintyivät oivallisesti, sen pani Rinnekin merkille.

– Lundqvist pelasi tosi hyvän pelin. Ei häntä vastaan pelaamisesta varsinaisesti mitään lisälatinkia tule, kun varsinkin nyt alkukaudesta yrittää niin paljon keskittyä omaan pelaamiseen.

– Mutta totta kai joukkueena katseltiin, miten hän oli pelannut treenipeleissä ja sen sellaista. Toisaalta, kun tilanne on 0-0, ja Lundqvist ottaa isoja koppeja, totta kai yritän vastata siihen, ettei ainakaan maalivahdin takia tiputa tappioasemaan, hän tarkensi.

Harjoitusottelut eivät Lundqvistilla totisesti sujuneet. Lundqvist myönsi käyneensä valmennuksen kanssa keskusteluita, ja videoita tutkittiin huolella. NHL-avauksessa ruotsalainen sitten pelasikin tasoaan vastaavasti. Rangersin uusi valmentaja David Quinn oli onnesta soikeana.

– Tämän olen sanonut monesti aiemminkin, mutta siinä on kaveri, joka pitää itsensä uskomattomassa kunnossa. Hän on mieletön taistelija ja yksi liigan parhaista maalivahdeista. Vastustajalla oli kymmenisen huippupaikkaa, useat tulivat läpiajoista. Mutta Henrik antoi todellakin meille mahdollisuuden voittaa, kertoi Quinn.

Pekka Rinne totesi, että runkosarjan ensimmäiset ottelut ovat aina pienoista hakemista. Toki hyvääkin löytyi.

– Meillä on nyt paljon syvyyttä joukkueessa. Loimme paljon todella hyviäkin paikkoja. Ennen meidät tunnettiin tiiviistä puolustamisesta, mutta nykyisin luomme paljon enemmän tilanteita. Siihen täytyy olla tyytyväinen.

Yksi NHL:n kliseistä tähdentää, että joukkueen parhaiden pelaajien on oltava joukkueen parhaita pelaajia. Predators näytti, miten hyvin sanonta pitää kutinsa.

– Filip Forsberg sai onnistumisen ja teki vapauttavan (avaus)maalin. Myös P.K. Subban teki ison maalin. Hyvä juttu, kun kärkijätkät saavat hyvät startit.

Kauden avauksessa ei nähty hyökkääjälupaus Eeli Tolvasta. Predators komensi hänet AHL-farmiinsa Milwaukee Admiralsiin hieman ennen kauden alkua. Rinne tietää, ettei farmikomennus ole maailmanloppu.

– Eeli otti sen hyvin vastaan. Hän ymmärtää, että tässä ajatellaan vain hänen parastaan.

– Meillä on tällä hetkellä syvä joukkue. Ei olisi ollut mitään järkeä peluuttaa Eeliä nelosketjussa, hän on erityylinen pelaaja. Nyt hän saa isoa vastuuta Milwaukee Admiralsissa. Luulen, että se tekee vain hyvää Eelille.

Viime KHL-kaudella Tolvanen teki Helsingin Jokereille 19 maalia ja vielä kuusi lisää Gagarin Cupin pudotuspeleissä. Olympialaisissa hän kokosi yhdeksän tehopistettä (3+6).

– Kyllähän kaikki näkevät, millainen talentti Eeli on, ja millaiset ominaisuudet hänellä ovat. Ihan ensinnäkin loistojätkä niin nuoreksi mieheksi, Rinne heittää.

KHL-kauden päätyttyä Tolvanen pääsi kokeilemaan viime keväänä NHL-vauhtia kolmen ottelun verran (0+0). Pudotuspelivastuuta ei tullut. Tolvasen, 19, kausi AHL:ssä alkaa lauantaina. Admirals kohtaa viime kevään Calder Cup -finalistin Texas Starsin.

NHL-joukkue Nashville Predators puolestaan pysyy New Yorkissa. Lauantaina on ohjelmassa siirtyminen Brooklyniin, missä vastaan asettuu isäntäjoukkue, Valtteri Filppulan ja Leo Komarovin edustama New York Islanders.

