Ferrari ottaa lukua – Mercedes ja Lewis Hamilton näyttivät taas kaapin paikan

Näyttää entistä todennäköisemmältä, että Lewis Hamilton voittaa tänäkin vuonna Formula ykkösten maailmanmestaruuden. Hamilton ajoi Japanin osakilpailussa paalupaikalle ja hänen haastajansa Sebastian Vettel jäi yhdeksänteen ruutuun.

Aika-ajofinaalissa rupesi satamaan. Mercedes onnistui arvioimaan sateen alun oikein. Vettel taas teki ajovirheen, eikä kyennyt enää parantamaan aikaansa sateen alettua.

- Päätös oli vaikea, koska piti arvuutella, mitä piti tehdä. Talli onnistui täydellisesti, Hamilton sanoi F1:n tv-haastattelussa.

Hamilton ei malttanut olla kuittailematta Ferrarille.

- Näissä olosuhteissa päätöksenteko on vaikeaa. Se on yksi merkittävä erottava tekijä. Painetilanteessa on kyettävä tekemään oikeita päätöksiä ja silloin näkyy, miksi olemme maailman paras tiimi. Tänään se nähtiin taas, Hamilton täräytti.

Vettelin pitäisi sunnuntaina kuroa Hamiltonin 50 pisteen etumatkaa. Kovinkaan helpolta haasteelta se ei vaikuta.

- Ei ollut meidän päivämme, eikä meidän aika-ajomme, summasi Vettel C Moren tv-lähetyksessä.

Vettel oli perjantain harjoituksissa jäänyt selvästi Mercedes-kuljettajista. Hänen mukaansa auto oli parempi lauantaina.

- Paransimme perjantaista, mutta emme saaneet siitä palkintoa, Vettel sano.

Vettel on aika toivottomassa tilanteessa. Sadettakaan ei luvata sunnuntaille.

- Starttaan huonosta ruudusta. Yritän nousta niin paljon kuin mahdollista. Katsotaan, mitä tapahtuu, Vettel sanoi.

Toiseksi sijoittuneen Valtteri Bottaksen ensimmäinen kierros ei mennyt kovinkaan hyvin, mutta hän sijoittui silti toiseksi.

- Ensimmäinen vetoni aika-ajofinaalissa ei ollut paras mahdollinen. Sateen takia en sitten saanut toista yritystä, Bottas harmitteli F1:n tv-haastattelussa.

Bottaksella oli aamun harjoituksissa vaikeaa ajettavuuden kanssa. Säätömuutokset kuitenkin auttoivat ja aika-ajoissa auto oli hänen mukaansa parempi.

Sunnuntaina päästään ajamaan normikelissä.

- Tiimille täydellinen tulos tänään. Sateen kanssa teimme oikeita taktisia päätöksiä. Huomenna ajetaankin sitten auringonpaisteessa, Bottas sanoi.

Kimi Räikkönen jäi neljänneksi.

- Ajateltiin, että sataa vähän aiemmin. Rata olikin yllättävän kuiva. Sade tuli vähän myöhään. Olimme ajoituksesta ulkona, sanoi Räikkönen C Moren tv-haastattelussa.

Räikkösen mukaan kolmanteen ruutuun olisi ollut mahdollisuuksia.

- Saimme yhden kierroksen. Kanttikivi oli märkä ja meni vähän leveäksi. Menetettiin ehkä yksi sija, Räikkönen sanoi.

Red Bullin Max Verstappen sijoittui Räikkösen edelle kolmanneksi.

- En odottanut näin hyvää lähtöruutua. Oletin Ferrarien olevan edelläni. Taktinen puoli onnistui meiltä tänään hienosti, kommentoi Verstappen F1:n tv-haastattelussa.

Kun haastattelun hoitanut David Coulthard kysyi Verstappenilta MM-taiston sekoittamisesta, vastasi Verstappen vitsikkäästi "onko kyse enää MM-taistosta" vinoillen epäsuorasti Ferrarin leiriin.

Japanin F1-kisa alkaa sunnuntaina kello 8 Suomen aikaa.