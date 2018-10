Filppula ja Komarov uudessa ympäristössä – tehojakin löytyy

Kun jääkiekon NHL-kausi 2018–2019 on neljän päivän ikäinen, suomalaisten maalipörssiä johtaa yllätysimi: New York Islandersin Valtteri Filppula.

Filppula osui Islandersin avausottelussa, ja lauantaina kotiavauksessa verkko helähti jälleen. Hyökkääjä tälläsi irtokiekon maaliin Nashville Predatorsin maalivahdin Juuse Saroksen taakse. Predators vei kuitenkin täyden pistepotin tuloksella 4-3.

Oiva vire rakennettiin lepo- ja harjoituskaudella: ottelun jälkeen Barclays Centerin pukukopissa Filppula kertoi, että mennyt kesä oli hänelle yksi onnistuneimmista.

– Melkein koko uran ajan kesät ovat olleet lyhyitä. Pakko sanoa, että harvoin on ollut niin paljon aikaa itselle. Kerkesin hyvin huilaamaan, ja silti jäi paljon aikaa valmistautumiselle, Filppula sanoi.

– Tässä kun ei enää nuorene, teki hyvää sellainenkin kesä, että sai ihan rauhassa treenata ja huilata.

Islandersissa Filppula pelaa duunarihenkisessä ketjussa Leo Komarovin ja Tanner Fritzin kanssa. Komarovin mielestä vitjan työkuva on vasta muotoutumassa.

– Vähän aikaista sanoa, ei olla vielä hirveästi käyty asioita läpi. Nyt vaan keskitytään painamaan hommia, tokaisi Komarov.

– Meillähän ovat pari kärkikenttää aika hyviä kiekollisina. Meidän pitää antaa niille tilaa, yrittää kaivaa ja auttaa.

New York Islanders pelaa aivan uutta aikakautta. Supertähti John Tavares lähti Torontoon. Valmentajaksi tuli tuore Stanley Cup -voittaja Barry Trotz ja seurapomoksi legenda Lou Lamoriello. Viime kaudella Komarov pelasi Toronto Maple Leafsissa ja Filppula Philadelphia Flyersissä.

Lauantain vieras Nashville kuuluu sen sijaan suuriin mestarisuosikkeihin. Suomalaishyökkääjät olivat ilmeisen tyytyväisiä hyvästä taistelusta huippuporukkaa vastaan.

– Ihan ookoo pelasimme. Tehtiin muutama virhe, samoin kuin Carolina Hurricanesia vastaan, ja vastustaja sai paikat niistä. Ihan ei meillä riittänyt tänään, Komarov tuumi.

Filppula uskoo nousevaan trendiin.

– Vaikka hävisimme, peli oli meiltä parempi kuin Carolinaa vastaan. Tällaiset pelit voivat mennä kummin päin tahansa. Jos pelaamme näin, voitamme kyllä pelejä enemmän kuin häviämme, Filppula uskoo.

– Vaikutelma Trotzista on todella positiivinen. Paljon on tullut uutta infoa, ja palavereita on kyllä pidetty. Tietenkin jonkin aikaa menee, ennen kuin koko jengi pelaa uuden valmentajan tyylillä.

Erityisesti Komarovin elämä muuttui oleellisesti muuton myötä. Hänellä kotikaupunki vaihtui Torontosta New Yorkiin.

Kanadan Toronto tunnetaan klassikkojoukkue Maple Leafsista ja rajattomasta jääkiekkohulluudestaan. Myös New York on vahvaa kiekkoseutua, muttei lähellekään Toronton tapaista.

– Onhan tämä erilaista, Komarov virnisti.

– Kesä ja syksy ovat kyllä hyvin menneet kentän ulkopuolellakin, kämpät on löydetty ja niin edelleen. Torontossa on aina se hulina päällä, täällä on hyvä, jos löytyy edes lätkää telkkarista!

Komarov pelasi Maple Leafsissa viisi kautta. Kesällä hänestä tuli rajoittamaton vapaa agentti, ja tilaisuuden käytti hyväkseen New York Islanders.

– Tosi tyytyväinen olen, ettei tarvitse elää sitä hektistä elämää. Täällä saa ihan rauhassa olla. Toisaalta kun on tottunut siihen hulinaan, tottuminen uuteen menoon vaatii vähän aikaa.

Vapailta markkinoilta Islandersiin päätyi myös Filppula. Isot kirkonkylät ovat hänelle tuttuja, sillä aiempia NHL-kotikaupunkeja ovat Philadelphian lisäksi Detroit ja Tampa.

– Islandersissa on hyviä jätkiä, helppo oli tulla uuteen seuraan. Ja mikäs Nykissä on ollessa, kaikin puolin positiivinen alku, kertoo Filppula.

– Nopeasti saatiin kämppäasiat kuntoon jo ennen training campia, kamat sisään vaan. Vaimolle kuuluu iso kiitos. Hän teki kovan työn ja helpotti minun oloani, New York alkoi tuntua heti kodilta, viime vuonna Jordan Danielle Falcusanin kanssa avioitunut Filppula lisäsi.

Long Island on NY Islandersin oikea koti. Siellä sijaitsee seuran harjoitushalli, ja osan kauden otteluista joukkue pelaa NYCB Livessä (entinen Nassau Veterans Memorial Coliseum). Kotiottelut pelataan toistaiseksi pääosin Brooklynissä.

– Ensimmäinen kerta, kun tulin junalla kotipeliin! Normaalia aikaisemmin pitää lähteä kotoa, mutta aika mielenkiintoista tämä on. Asun Long Islandilla niin kuin kaikki joukkueen pelaajat, treenihallillekin on vain viiden minuutin matka, Filppula kertoo.

Maanantaina Islanders isännöi Joonas Donskoin ja Antti Suomelan edustamaa San Jose Sharksia.

Haastattelut_ Pasi Tuominen, Brooklyn, New York