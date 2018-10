Tällaista MM-rallikauden päätöstä ei vielä ole nähty! – luvassa huippujännittävä ratkaisu

Vain kaksi MM-rallia jäljellä. Sarjan kolme kärkinimeä ovat yhä 21 pisteen sisällä toisistaan. Se lupaa hiuksia nostattavan finaalin rallikaudelle, jolta ei käänteitä ole puuttunut.

Tätä rallin MM-sarja on parhaimmillaan: taitoa, taistelua ja tunteita.

Kenenkään tuskin käy kiistäminen, etteikö kauden kuumin nimi olisi ollut Ott Tänak. Virolaisen iskukykyä osattiin pelätä jo ennen kauden alkua, eikä suotta.

Tänak osoitti heti kauden alussa liittyneensä juuri hänelle oikeaan tiimiin. Suomalaisten tiimikavereiden vilpittömät kehut varmasti lämmittivät miehen mieltä, kun Tänak alkoi survoa kaasupoljinta pohjaan.

Ulosajo kilpakumppania väistäessä Ruotsissa ja tekniikkaongelmiin keskeytys niin Portugalissa kuin Sardiniassa tarkoittivat kuitenkin sitä, että virolainen joutui aloittamaan MM-jahtinsa pohjalta.

Loistostartin kolmella voitolla kauteen saanut, hallitseva maailmanmestari Sebastien Ogier sen sijaan porskutti kesään asti vastustamatonta tahtia. Sitten hiipui.

Ogierin voittokulun jälkeen Thierry Neuville sai parhaiten sarjan sykkeestä kiinni ja käänteli Hyundainsa sarjajohdossa Suomen MM-ralliin.

Siitä lähtien tahtipuikko on kuitenkin ollut tiukasti Tänakin hallinnassa. Kolme perättäistä voittoa nostivat lajin todellisen taistelijan takaisin MM-kamppailuun. Kuinka moni olisikaan - ja on historiassa - lyönyt pensselit santaan, kun tilanne on näyttänyt liian epätoivoiselta?

Mutta ei Tänak. Hänen laskuoppinsa mukaan taistelu on ohi vasta kun se on todistetusti takana, ja kaikki 13 osakilpailua ajettu.

Liekö asenne periytynyt Tänakille hänen työnantajaltaan Tommi Mäkiseltä, joka tasan 20 vuotta sitten, kaudella 1998 teki kolmannen mestaruutensa eteen töitä tinkimättä ja itseensä uskoen.

Tuolloin Mäkinen oli kotiralliinsa saapuessa pahasti perässä MM-kärkeä, mutta nousi vastaavalla kolmen voiton putkella uudestaan taisteluun, ja lopulta myös voitti mestaruuden dramaattisten vaiheiden jälkeen!

Keskeytys Walesissa oli paha takaisku Tänakin mestaruushaaveille. Voitolla mies olisi jo tarrannut mestaruuspokaalin toisesta korvasta kiinni, sillä nopeudessa Tänakille ei ole kauden toisella puolikkaalla ollut haastajia.

"Ajanut kuin mestari"

Miten kauden 2018 MM-kamppailussa sitten käy?

Tänak voisi jo nyt lohkaista Thierry Neuvillen suusta kuullut, legendaariset sanat, joilla belgialainen luonnehti omaa suoritustaan viime kaudella. Hävittyään mestaruuden Ogierille, koetti Neuville lohduttautua toteamalla "ajaneensa kuin mestari", vaikka ei MM-titteliin yltänytkään.

Se herätti hilpeyttä ralliväessä, ja jotain samaa on odotettavissa tälläkin kertaa. Neuvillen psyyke ei tue miehen mestaruushaaveita - ei sitten millään tavalla. Kuluvallakin kaudella Neuville kipusi MM-johtoon jo kauden kuudennessa osakilpailussa Portugalissa, mutta on sittemmin joutunut laskettelemaan pyllymäkeä pistetaulukossa.

Enää Neuville ei ole mestari edes puheissaan. Kenties miehen takaraivoon on iskostunut jonkinlainen sulhaspojan rooli, sillä niin vaikeaa hänen kamppailunsa on viime ralleissa ollut. Kyse ei ole suinkaan ollut pelkistä tekniikkaongelmista tai ulosajoista, vaan suoranaisesta suorituskyvyn puutteesta.

Sen perusteella Neuville on kolmikon selkeästi heikoin lenkki, vaikka onkin yhä sarjakärjessä seitsemän pisteen turvin ennen Ogieria.

Tänakilla matkaa Ogieriin on 14 pistettä, mikä tarkoittaa spekulaatioissa esimerkiksi sitä, että mikäli Tänakin vauhti on voittoisaa myös Kataloniassa ja Australiassa, ja Ogier päätyy molemmissa kakkoseksi, ovat miehet tasapisteissä.

Tällöin tullaan tilanteeseen, jota rallin MM-sarjassa ei ole aiemmin koettu. Yksittäiset erikoiskokeet, ja niillä jaettavat lisäpisteet, tulevat nouseemaan arvoon arvaamattomaan.

Kyseiset Power Stage -erikoiskokeet ovat: Santa Marina2 (14,50 km) Kataloniassa ja Wedding Bells18 2 (7,16 km) Australiassa.

Sen lisäksi että mestaruustaistelijoiden on ajettava koko ralli hyvin, on kyseisillä erikoiskokeilla hyvin todennäköisesti jouduttava venymään äärimmilleen - riskeeraamatta kuitenkaan kokonaistulosta.

Voisiko enää hienompaa jännitysnäytelmää toivoa?