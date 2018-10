Jesse Puljujärvi Edmontonista: "Kiva paikka, eikä mikään New York"

Jesse Puljujärvi, Patrik Laine ja Sebastian Aho kylvivät kauhua jääkiekon nuorten MM-kisoissa vajaat kolme vuotta sitten. Maailmanmestarijoukkueen tehoketjusta vain Puljujärvi on vielä ilman suurta NHL-läpimurtoa.

Aho kuuluu avainpelaajiin Carolina Hurricanesissa ja Laine Winnipeg Jetsissä. Puljujärvi, 20, on joutunut ottamaan välillä vauhtia AHL:stä, mutta on nyt pysynyt Edmonton Oilersin edustusjoukkueessa lähes vuoden ajan.

– AHL:stä opin ainakin sen, että kilpailu on kovaa. Ja sen, ettei sinne halua takaisin, Puljujärvi sanoi lauantaina New Yorkissa.

Oilers avasi voittotilinsä ja kukisti New York Rangersin 2-1 Madison Square Gardenin matineaottelussa. ”Pulju” luisteli kolmosketjussa Ryan Stromen ja Drake Caggiulan kanssa.

Hyväraamisella suomalaishyökkääjällä olisi rahkeet niin maalintekijäksi, voimahyökkääjäksi kuin kenties pelintekijäksi. Omin rooli on silti löytymättä. Ottelussa New Yorkissa Pulju liikkui ahnaasti ja teki töitä kaikkiin suuntiin. Määrätietoisuutta ja intuitiivisuutta tarvitaan kuitenkin enemmän; toisaalta kun Puljujärvi saa kiekon lapaan kovassa vauhdissa, meno on komeaa.

Päävalmentaja Todd McLellan tiedostaa, ettei Puljujärvi ole valmis NHL-pelaaja. Siksi hän ei ryhdykään suomalaista suorin sanoin torumaan.

– Hän opettelee edelleen, mutta on ollut hetkiä, jolloin hän pelaa todella hyvin. Välillä taas tulee hetkiä, että hän narahtaa tekemästä jotakin, jolla voi olla vaikutusta toiseen joukkueeseen tai omiin pelaajiimme. Tästä on puhuttu, puhuttu ja puhuttu, ja työ jatkuu, McLellan pyöritteli.

Puljujärven, Stromen ja Caggiulan ketju on duunarihenkinen. Nälkää suomalaisella riittää vastuullisempaankin rooliin.

– Kyllä luulen, että eniten tuota karvauspelaamista tarvitaan ja kiekonriistoja. Se on meidän hommaamme. Omiin ei tänään otettu, joten ihan ok suoritus.

– Omassa pelaamisessani ei ollut mitään kummallista. Pari paikkaa, ja siinä se. Peli oli tasainen, kummallakin oli paikkoja. Ylivoimalla se sitten lopulta ratkesi, kun saatiin maali, ja se riitti meille voittoon.

Voittomaalin leipoi tuttu mies, Oilersin ja kenties koko NHL:n ykköstähti Connor McDavid. McDavid on vain vuoden Puljujärveä vanhempi, mutta kirkkaasti liigan suurimpia tähtiä.

– Kyllähän hän on maailman paras pelaaja tällä hetkellä. Hän näyttää hyvää esimerkkiä omalla pelaamisellaan. Hänen ympärilleen koko joukkue on vähän niin kuin koottu, sanoo Puljujärvi.

NHL-kauden alku on ollut Edmonton Oilersille erikoinen. Kausi käynnistyi New Jersey Devils -ottelulla Göteborgissa, ja Pohjois-Amerikkaan paluun jälkeen joukkue lähti heti vieraskiertueelle. Kun Oilers avaa kotiotteluiden kautensa, alla on neljä vierasottelua, ja NHL-kausi on jo kahden viikon ikäinen.

– On tämä alku ehkä vähän haitannut rytmiin pääsemistä. Ruotsin-reissu oli kova, kun oli aikaero, ja kaikki matkustus siihen vielä päälle. Mutta kyllä se tästä lähtee.

”Puljulla” on menossa viimeinen vuosi kolmivuotisesta NHL-ensisopimuksestaan. NHL-uransa aloittaneet voivat kahden vuoden täytyttyä alkaa neuvotella uudesta kontrahdista.

– Jatkosopimus ei ole vielä ajankohtainen, kyllä se kesään menee. Ei sitä ikinä tiedä, mitä tapahtuu, mutta kyllä haluan jatkaa Edmontonissa.

– Nyt tavoitteena on saada hyvä pelipaikka, koko ajan enemmän peliaikaa ja sitä kautta lisävastuuta.

Onnistunut kesäharjoittelu ja tuloksellinen harjoitusleiri lupaavat hyvää. Eksoottinen Edmontonkin tuntuu jo enemmän kodilta.

– Paras kesä, mitä on ikinä ollut. Ilmat olivat kivat, oli hyvä treenata, ja nyt olen hyvässä kunnossa. Kaikki sujui.

– Edmontonissa olen viihtynyt hyvin, on kiva kämppäkin. Kylmää on. Tuli jo vähän luntakin. Tykkään kyllä, kiva paikka, eikä mikään New York, hymyili Pulju.

Jesse Puljujärvi debytoi NHL:ssä kaksi vuotta sitten. Ensimmäinen NHL-kausi katkesi farmikomennukseen. Viime marraskuussa pelaaja sai kutsun takaisin Oilersiin, ja paikka on pitänyt siitä asti.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York