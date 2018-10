Huuhkajilla kova panos Kreikka-ottelussa – Tampereella omituinen alkamisaika

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat kohtaa Kansojen Liigassa maanantaina Kreikan. Ottelu alkaa Tampereella Euroopan Jalkapalloliiton UEFA:n älynväläyksestä kello 21.45.

Suomi on voittanut Kansojen Liigassa kaikki kolme otteluaan 1-0. Unkari kaatui Tampereella ja Viro sekä Turussa että Tallinnassa. Jokaisessa ottelussa voittomaalista on vastannut Teemu Pukki.

Kreikka on lohkossa Suomen jälkeen toisena. Sillä on voitot alla Unkarista sekä Virosta. Vierasottelun Unkarissa Kreikka hävisi.

- Voitot ruokkivat sitä hyvää fiilinkiä, joka joukkueessa on. Kreikka on kovin haaste meille tähän mennessä, se on todella hyvä joukkue. Kova taisto on tulossa, Huuhkaja-pelaaja Robin Lod sanoi Palloliiton verkkosivuilla.

Lod pelaa nykyisin Espanjassa, missä hän edustaa Sporting Gijonia. Kokemusta hänellä on myös Kreikan pääsarjasta Ateenan Panathinaikosin joukkueesta.

- Kyllä Kreikan joukkueessa on ystäviä, mutta se unohdetaan pelikentällä. Totta kai tässä on muutama päivä kuittailtu, ja toivottavasti maanantain jälkeen voidaan kuittailla lisää, Lod toteaa.

Mikäli Suomi voittaisi Kreikan, olisi Kansojen Liigan lopputurnauspaikka erittäin lähellä. Se irtoaisi lohkovoitolla, johon Suomi tarvitsisi kahdesta viimeisestä ottelustaan, joissa vastassa ovat vieraissa Kreikka ja Unkari, enää yhden pisteen.

Neljä lohkovoittajaa pelaa keväällä 2020 lopputurnauksessa. Sieltä voittaja saa paikan 2020 EM-kisoihin, joihin voisi päästä myös lopputurnausjumbona, jos kolme muuta joukkuetta, saavuttaisi kisapaikan ensi vuonna pelattavista EM-karsinnoista.

Tampereella pelataan siis 21.45 alkaen. UEFA päätti muutama vuosi sitten, että otteluiden pitäisi alkaa samaan aikaan. Silloinen UEFA-pomo Michel Platini kehui ratkaisua erinomaiseksi.

Platinin tai jonkun nykyisen UEFA-pomon voisi kutsua Suomeen seuraamaan lokakuussa tai marraskuussa klo 21.45 alkavaa jalkapallopeliä. Samalla voisi kysyä, miten hyvin päätös on mennyt ihan noin kuin omasta mielestä?

Katsojia saataisiin varmasti enemmän, jos ottelu alkaisi klo 19 tai vaikka edes klo 20. Älyttömän myöhäisestä alkamisajasta ei hyödy UEFA:kaan.