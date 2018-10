”Rivelution” – Markku Kanerva tyrkyllä suomalaisen urheilun suurmieheksi

Mahdottomana pidetty unelma Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen arvoturnauspaikasta on reilussa kuukaudessa muuttunut realistiseksi. Suomi on voittanut Kansojen Liigassa kaikki neljä otteluaan ja saavuttaisi paikan Kansojen Liigan lopputurnaukseen marraskuussa Ateenassa pelattavasta Kreikka-ottelusta maalin tappiollakin.

Maanantaina Tampereella Suomi kukisti Kreikan 2-0. Yllättävintä oli, että Suomi suorastaan dominoi. Kreikkahan oli lohkon selkeä voittajasuosikki.

– Kopissa on aivan loistavat fiilikset. Voitto oli mielestäni ihan ansaittu, peli oli kontrollissamme tilastojenkin mukaan. Toki Kreikalla oli muutama vaarallinen paikka, mutta meidän kolmas tai neljäs maali olivat vielä lähempänä, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva kertoi Palloliiton haastattelussa.

Unkarin Suomi voitti syyskuussa Tampereella 1-0. Viro kukistettiin syyskuussa Turussa ja viime perjantaina Tallinnassa 1-0.

– Kokonaisuudessaan joukkue osoitti taas henkistä vahvuutta, taistelu- ja voitontahtoa. Puolustuspelimme oli uhrautuvaa. Neljä peliä, nolla päästettyä maalia kertoo jotain puolustuspelaamisesta. Olemme pystyneet tekemään kaikissa peleissä maalit, joten tehojakin löytyy tarvittaessa. Olen äärimmäisen ylpeä joukkueen esityksestä, Kanerva iloitsi.

Kanerva on tyrkyllä kansallissankariksi. Lyhyessä ajassa hän on palauttanut uskon suomalaiseen jalkapalloon.

Kanervan saavuttama menestys on kuitenkin vuosien työn tulosta. Hän on tehnyt pitkän uran Palloliitossa ja A-maajoukkueen kakkosvalmentajana.

Kanerva valmensi Suomen nuorten maajoukkueen EM-kisoihin 2009, mutta A-maajoukkueen päävalmentajaksi Kanerva ei sen jälkeen kuitenkaan kelvannut. Stuart Baxterin saatua potkut 2010, pestattiin päävalmentajaksi Mixu Paatelainen. Hänen surulliset joulukuusiseikkailunsa päättyivät potkuihin kesäkuun 2015 Unkari-tappion jälkeen.

Mixun kakkosvalmentajana toiminut Kanerva pestattiin väliaikaiseksi päävalmentajaksi. Syksyllä 2015 hän valmensi Suomen EM-karsinnoissa voittoihin Kreikasta sekä Färsaarista ja tasureihin Romaniaa sekä Pohjois-Irlantia vastaan. Hyvistä tuloksista huolimatta Kanerva joutui palaamaan kakkosvalmentajaksi Palloliiton pestattua Huuhkaja-valmentajaksi ruotsalaisen Hans Backen.

Backen surullinen vuosi 2016 Suomen päävalmentajana ei tuonut yhtään voittoa. Hän sai potkut ja Kanerva pääsi jälleen päävalmentajaksi.

Kanervan uusi pesti Huuhkajissa alkoi vaatimattomin tuloksin. Turkki ja Ukraina korjasivat voitot MM-karsintapeleistä. Syksyllä 2017 tapahtui kuitenkin käänne Suomen voitettua MM-karsinnoissa Islannin sekä Kosovon. Kroatiaa ja Turkkia vastaan Suomi pelasi tasan. Kansojen Liigassa on jatkettu siitä, mihin viime vuoden syksyllä jäätiin.

Kanervan lempinimi Rive on peräisin Brasilian 1970-luvun tähtipelaajasta Rivelinosta, joka Pelen kanssa oli voittamassa 1970 maailmanmestaruutta. Kanerva katsoi niitä kisoja telkkarista pikkupoikana.

Nyt Huuhkajissa puhutaan termistä ”rivelution”. Kanerva on lyhyessä ajassa muuttanut Huuhkajat ”luuserijoukkueesta” menestyväksi ryhmäksi, jota suomalaiset voivat ylpeydessä fanittaa”.

Entisenä puolustajana Kanerva laittoi Huuhkajien puolustuspelin kuntoon. Hän myös yksinkertaisti Suomen pelitapaa.

4-4-2 -taktiikka sopii suomalaispelaajille parhaiten. Maajoukkue kokoontuu harvemmin ja yksinkertaisempi pelitapa on Suomen tasoiselle joukkueelle parempi ratkaisu.

Kanerva on ajanut maajoukkueessa sisään nuoria nopeita pelaajia. Kreikka-ottelussa nähtiin, ettei menestys ollut pelkästään Teemu Pukin varassa. Pukki joutui takareisivaivan takia jättämään kentän heti ottelun alussa, mutta joukkue jatkoi dominointiaan.

Pyry Soiri, Jasse Tuominen ja Glen Kamara ovat tehneet läpimurtonsa maajoukkueessa lyhyessä ajassa. Heistä saattaa tulla Patrik Laineen tai Lauri Markkasen veroisia uusia kansallissankareita. Suomessa sellaiseksi pääsee maajoukkuepeleissä.

Suomalaispelaajat eivät pelaa Euroopan huippuseuroissa, mutta saavat nykyään paljon peliaikaa eurooppalaisissa keskitason seuroissa. Se palvelee maajoukkuetta, kuten tuloksetkin kertovat.

”Rivelution” -ilmiö on seurausta myös juniorivalmennuksen ”Kaikki Pelaa” -politiikan lopettamisesta vuosikymmenen alussa. Tasapäistämisestä luopumisen myötä Suomessakin kehittyy jälleen kelvollisia futispelaajia, jotka kelpaavat ainakin eurooppalaisiin keskitason joukkueisiin. Paras ratkaisu on lähteä ajoissa ulkomaille, koska Veikkausliigan nykytaso ja otteluruuhka eivät palvele kehitystä.

Jääkiekossa ”Kaikki Pelaa” -politiikka lopetettiin Suomessa 2009. Sen jälkeen Suomesta on tullut vuosittain useita jääkiekkoilun nuorisotähtiä. Futis on seuraamassa perässä, joskin kilpailu maailman harrastetuimmassa lajissa on niin kovaa, ettei ole realistista odottaa, että maailman ehdottomia huippuja tulisi Suomesta kovinkaan usein.

Kanerva on työrauhan saatuaan tehnyt komeaa jälkeä. Ateenassa 15. marraskuuta saatetaan hyvinkin todennäköisestä harpata askel eteenpäin Kansojen Liigan lopputurnaukseen, jossa 2020 jaetaan paikka saman vuoden EM-kisoihin.

Ensi vuonna pelataan myös EM-karsinnat. EM-kisoihin Suomella on kaksi mahdollisuutta.

Jos Suomi pelaa 2020 EM-kisoissa, jää Markku Kanerva suomalaiseen urheiluhistoriaan Curt Lindströmin ja Henrik Dettmannin veroisena ”poppamiehenä”. Toivottavaa tietysti olisi, ettei ilmiö karkaisi käsistä, kuten Lindströmin tapauksessa 1990-luvulla, jolloin Suomen johtava filosofi Esa Saarinen ja jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth tulivat osaksi ”Leijona-sirkusta”.