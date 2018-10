Lewis Hamiltonin mestaruus katkolla sunnuntaina

Formula ykkösten kauden neljänneksi viimeinen kilpailu ajetaan ensi sunnuntaina Texasin Austinissa. Jännitys keskittyy siihen, varmistaako Lewis Hamilton viidennen maailmanmestaruutensa.

Hamilton johtaa MM-sarjaa 67 pisteen erolla toisena olevaan Sebastian Vetteliin. Vielä kesällä Vettel oli pisteissä kärjessä, mutta viimeisestä seitsemästä kisasta Hamilton on voittanut kuusi.

Kolmessa viimeisessä kisassa Mercedes on kilpailukyvyssä ollut Ferraria edellä. Ferrari on muutenkin ollut kriisissä ja Vettel on monessa kisassa sortunut tökeröön virheeseen, joten hänen mestaruutensa olisi merkittävä yllätys.

Hamilton voittaa sunnuntaina mestaruuden, jos kerää kahdeksan pistettä Vetteliä enemmän. Mikäli Hamilton voittaa kisan, on hän mestari, jos Vettel ei yllä kolmostilaa korkeammalle.

Jos Hamilton sijoittuu toiseksi, varmistaa hän mestaruuden, jos Vettel ei sijoitu viitostilaa korkeammalle. Jos Hamilton on kolmas, pitää Vettelin olla korkeintaan seitsemäs. Jos Hamilton on neljäs, ei Vettel saa sijoittua kahdeksatta tilaa korkeammalle. Jos Hamilton on viides, ei Vettel saa sijoittua yhdeksättä tilaa korkeammalle.

Austinissa Hamilton on juhlinut mestaruutta ennenkin. Hän voitti siellä 2015 ja varmisti mestaruuden.

Muut mestaruutensa Hamilton on saavuttanut Brasiliassa 2008, Abu Dhabissa 2014 sekä Mexico Cityssa 2017. Kaksi ensimmäistä mestaruuttaan hän voitti kauden päätöskisassa.

Austin on ollut Hamiltonille erinomainen rata hänen voitettuaan siellä peräti viisi kertaa. Austinissa on kisattu kuudesti ja Hamiltonin lisäksi voittoon radalla on yltänyt vain Vettel 2013.

Yhdysvalloissa Hamilton voitti myös Indianapolisissa 2007. Silloin kyseisellä radalla ajettiin F1-kisa toistaiseksi viimeistä kertaa.

Ennusmerkit ovat Hamiltonille lupaavat. Myös suomalaisittain Hamiltonin mestaruuden varmistuminen olisi toivottavaa, koska kauden kolmessa viimeisessä kisassa Valtteri Bottas voisi taistella vapaasti voitoista ilman pelkoa Mercedeksen tallimääräyksistä.