Jokerit mätti maaleja Riian Dinamon häkkiin – seuraavaksi Tallinnaan

Jokerit jatkoi vahvaa alkukauttaan voittamalla maanantaina Helsingissä Riian Dinamon peräti 7-3. Toisella erätauolla Jokerit oli johtanut 3-2, mutta meni päätöserässä menojaan.

– Tiesimme, että Dinamo on hyvä joukkue ja heillä on vaarallinen ykkösketju. Me ei oltu parhaimmillaan. Sählättiin maaleja ja ne täytyy saada karsittua jatkossa pois. 3–2-johtomaali oli tärkeä toisessa erässä. Kolmas erä oli meiltä loistava ja se riitti tänään, peräti neljä maalia syöttänyt Jokerien kokenut puolustaja Sami Lepistö kommentoi seuransa tiedotteessa.

Myös Sakari Mannisella oli komea ilta. Hänen tehonsa olivat 2+2.

– Meillä on laaja ja hyvä materiaali. Tänään minä olin onnekas. Olemme tehneet aika tasaisesti maaleja neljällä ketjulla. Se on tärkeä asia. Meillä on koppi täynnä huippuyksilöitä ja kuka vaan voi ratkaista, Manninen tuumasi.

Jokerit pelaa seuraavaksi kaksi ottelua Tallinnassa. Perjantaina siellä on vastassa Moskovan Spartak ja sunnuntaina Severstal Tsherepovets.

– Ihan tarkkaa ei ole tiedossa mitä kaikkea siellä odottaa. Kuulemma Tallinnassa on hieno halli. Uskon, että saadaan hieno tunnelma ja hyvä show aikaan. Meidän faneja on tulossa paljon ja varmasti tulee hyvä reissu, Lepistö tuumasi.

KHL:n läntisessä konferenssissa Jokerit on toisena. Edellä on vain Moskovan TsSKA. Eroa on kolme pistettä.