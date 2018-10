Nuori suomalaisyllättäjä kelpasi Calgary Flamesiin: "Onneksi olkoon, jäät tänne"

Nuori jääkiekkoilija Juuso Välimäki kuuluu tuoreen NHL-kauden iloisiin suomalaisyllätyksiin. Puolustaja Välimäki, 20, raivasi paikan Calgary Flamesin miehistöön. Hän aikoo paikan myös pitää.

Välimäki kulkee kaksinkertaisen Stanley Cup -voittajan Olli Määtän polkua. NHL-tie on auki, vaikka kotoisen Liigan ottelutilastossa on pyöreä nolla. Ura Pohjois-Amerikassa on rakennettu paikallisen junioriliigan kautta.

Kolme vuotta sitten Välimäki oli suuren kysymyksen edessä: yrittääkö paikkaa Ilveksen liigajoukkueeseen vai lähteäkö kartuttamaan kokemusta Pohjois-Amerikkaan? Välimäki valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon ja lähti WHL-junioriliigaan. Liiga-Ilveksessä olisi ollut todennäköisesti peliaika tiukassa. Se oli suurin syy Pohjois-Amerikkaan lähtemiselle.

– Isoin asia oli se, ettei ollut varmuutta, pääseekö oikeasti Liigassa pelaamaan. Vähän oli pelkoa siitä, että pelaisin vähän Liigaa, vähän Mestistä ja vähän A-junnuissa. Ei olisi tavallaan ollut omaa joukkuetta, Välimäki pohtii.

– WHL:ssä sain sen sijaan hyvän roolin ja paljon peliaikaa. Oli oma joukkue. Lisäksi se valmisti Pohjois-Amerikan tapaan pelata.

Maailmalle lähteminen kantaa hedelmää. Puolustajalle tuli plakkariin kahdeksas NHL-ottelu sunnuntaina, kun Calgary Flames voitti vieraissa New York Rangersin 4-1.

– Tavallaan koko kesän minulla oli sellainen mindset (ajattelutapa), että nyt haetaan se paikka. Joka päivä tein töitä sen eteen.

Ennen NHL-kauden alkua Flames pelasi näytösotteluita Kiinassa. Seura komensi Välimäen jäämään Pohjois-Amerikkaan. Se koitui suomalaispakin onneksi.

– Ei se oma päätös ollut, mutta lopulta oli tosi hyvä juttu, etten lähtenyt Kiinaan pelaamaan. Sain pelata harjoitusotteluissa enemmän. Kun tuli paljon minuutteja, pääsin peliin kiinni ja totuin pelin vauhtiin. Sitä kautta pystyin rakentamaan koko ajan vaan parempaa ja parempaa.

– Sitten GM Brad Treliving pyysi ylös huoneeseensa. Hän sanoi: ”Olet pelannut niin hyvin, että onneksi olkoon, jäät tänne.” Siinä se tunne joukkueeseen pääsemisestä sitten iski.

Sympaattisen Välimäen kasvoille nousee hymy herkästi. Kaveri myöntää, että NHL-debyytti jännitti. Toisessa ottelussa, joka oli myös kotiavaus, tunnelma oli vapautuneempi. Kuudennessa pelissä heilui jo verkkokin – Välimäen laukaus löysi tiensä Boston Bruins -maalivahti Tuukka Raskin selän taakse.

– Kivaan paikkaan tuli avausmaali, kotiyleisön edessä. Ei se sen kummempi ollut kuin perusviivakuti. Kun maalin edessä on paljon trafiikkia, vedot menevät sisään.

Puolustajat ja maalivahdit kypsyvät NHL-tasolle oleellisesti hyökkääjiä hitaammin. Kohtuullisen isokokoisen Välimäen liikkuminen on vielä hieman kulmikasta, mutta kaikki osa-alueet kehittyvät vielä paljon.

– Kyllä vauhti on se isoin asia NHL:ssä. Siihen olen tyytyväinen, että luistelu on kehittynyt, ja pysyn hyvin pelaamisessa mukana. Toisaalta jos tulee virhe, se kostautuu helposti. Kyllä sen huomaa, että nyt pelataan maailman parhaita vastaan.

– Pitää pysyä aina keskustan puolella. Vastustajaa ei saa päästää keskelle. Siitä nämä kaverit osaavat kyllä tehdä maaleja. Kulmissa tulee vahvoja jätkiä vastaan, pitää olla kovana koko ajan.

Calgary Flames varasi Välimäen NHL:ään viime vuonna draftin ensimmäisellä kierroksella. Samana vuonna syntyi ensimmäinen NHL-sopimus. Koska Välimäki teki ensisopimuksen 18-vuotiaana, kolmevuotinen kontrahti voi venyä viisivuotiseksi, jos mies pelaa kuluvalla kaudella alle kymmenen NHL-ottelua. Seuralle se on rahallisesti houkutteleva vaihtoehto.

– Tavoite on, totta kai, pysyä ylhäällä. Toivottavasti niin tulee olemaan. Ei sitä voi kuitenkaan hirveästi alkaa miettiä. Täytyy vaan pelata niin kuin osaa ja toivoa, että paikka kokoonpanossa pitää.

– Tosi vähän ylemmältä taholta on tullut minkäännäköistä palautetta tai keskustelua. Sellaista se tuntuu olevan bisnesmaailmassa. Selkään ei tulla taputtelemaan, vaan kaikki on aika pitkälti omalla vastuulla.

Juuso Välimäen tilillä on kahdeksan NHL-ottelua. Edelliset kolme kautta hän pelasi WHL-junioriliigaa Tri-City Americansin joukkueessa. Vuonna 2016 Välimäki toimi kapteenina Suomen voitettua alle 18-vuotiaiden maailmanmestaruuden.

Ilves sai jäädä A-juniorikauden 2014–2015 jälkeen. Ilveksellä on edelleen paikka 20-vuotiaan pelaajan sydämessä.

– Kyllähän sitä aina tulee seurattua, miten siellä menee. Monta vuotta Ilveksessä kuitenkin pelasin. Kiva nähdä, että alkukausi on mennyt mukavasti. Liigajoukkueessa on vähän omia tuttujakin. Toisaalta ikäluokkien 1997 ja 1998 pelaajista aika moni on lähtenyt ulkomaille, joten kavereita on paljon tällä puolen maailmaa, Välimäki kertoo.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York