HIFK:n päävalmentaja vaihtuu 2019 – uudella valmentajalla värikäskin historia

HIFK yllätti tiistaina tiedottamalla joukkueen tulevasta päävalmentajasta. Ari-Pekka Selin väistyy tämän kauden jälkeen ja hänen paikansa ottaa nykyinen kakkosvalmentaja Jarno Pikkarainen.

Valinta yllätti monet, mutta ratkaisu oli looginen. HIFK:n kakkosvalmentajana Pikkarainen on kerännyt arvokasta kokemusta ja on valmis seuraavaan askeleeseen.

– Me luotamme erittäin vahvasti Jarno Pikkaraiseen. ”Pikessä” laaja lajiosaaminen yhdistyy johtajuuteen. Hän on rakentanut kärsivällisesti omaa ammattiosaamistaan ja on nyt täysin valmis tähän haasteeseen, kommentoi IFK:n urheilujohtaja Tobias Salmelainen seuransa tiedotteessa.

Ratkaisu tehtiin ajoissa. Loppukaudelle on siltä osin työrauha, kun media ei arvuuttele valintoja.

– Tämän kauden tehtäväjakoon IFK:n valmennustiimissä tämä nimitys ei vaikuta. Ari-Pekka Selinin johdolla on tehty töitä johdonmukaisesti ja nousujohteisesti keväästä 2017 lähtien. Hänen sopimuksensa päättyy keväällä ja tämän kauden ratkaisupelejä kohti edetään hänen johdollaan, Salmelainen sanoi.

– Halusimme tehdä ensi kautta koskevan ratkaisun hyvissä ajoin, jotta se on kaikille selvä ja kaikki keskittyminen on tämän kauden peleissä, Salmelainen jatkoi.

Pikkaraisen lisäksi IFK:n valmennustiimiin kuuluvat ensi kaudella Joonas Tanska, Jan Lundell (maalivahtivalmentaja) ja Ari Halttunen (videovalmentaja ja joukkueenjohtaja).

Pikkarainen toimi keväällä 2014 TPS:n päävalmentajana, kun Miika Elomo oli väistynyt tehtävistään. Sen jälkeen hän siirtyi TPS:n valmentajatiimissä Selinin kakkosvalmentajaksi. Parivaljakko aloitti HIFK:ssa 2017

– Tämä on upea mahdollisuus ja olen kiitollinen IFK:lle tästä luottamuksesta. Mutta nyt ei mennä asioiden edelle, vaan keskitytään tällä valmennustiimillä tämän kauden joukkueeseen, Pikkarainen kommentoi.

– Tehtävänkuviin valmennustiimin sisällä tulee jonkin verran muutoksia ensi kaudelle. Minun osaltani suurin muutos on se vastuu, mikä päävalmentajan tehtävien myötä tulee, hän jatkaa.

Pikkarainen, 45, on valmentanut Jokipojat Mestiksen mestaruuteen 2010 ja Jukurit 2013. Jukureissa Pikkarainen sai myös kohua aikaan ja joulukuussa hän sai potkut seurasta hänen läpsäistyään joukkueen pelaajaa yökerhossa poskelle.

Kohu ei ollut Pikkaraisen ympärillä ensimmäinen. Hän kuitenkin kokosi itsensä ja vuodesta 2015 eteenpäin hänen uransa onkin ollut nosteessa.

HIFK:ssa Pikkarainen sai ensi kaudella elämänsä tilaisuuden.