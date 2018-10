ManU:lta surkea esitys – Jose Mourinhon lähtölaskenta kiihtyy

Manchester Unitedin kehno alkukausi sai jatkoa tiistaina Mestareiden liigassa. Joukkue hävisi kehnolla peliesityksellä Old Traffordilla Juventukselle 0-1.

Cristiano Ronaldon tähdittämä Juventus dominoi ensimmäisellä puoliajalla täysin. Paulo Dybala teki ansaitun johtomaalin 17. minuutilla.

Toisella puoliajalla peli oli tasaisempi, mutta ManU:lla oli vain yksi maalipaikka. Joukkueiden pelaajaluetteloita katsellessa on hämmästyttävää, kuinka paljon parempi joukkue Juventus Old Traffordin ottelussa oli.

ManU:n valmentaja Jose Mourinho ei vielä ole saanut kenkää. Tiistain ottelun perusteella hänen erottamisensa olisi fiksu ratkaisu. Muuten ManU:n kaudesta uhkaa tulla totaalinen floppi.

ManU:n onneksi Young Boys ja Valencia pelasivat Bernissä 1-1 -tasapelin. ManU on neljässä pisteessä ja Valencia kahdessa. H-lohkoa puhtaalla pelillä johtava Juventus ottanee lohkovoiton.

E-lohkossa kärjessä on yllättäen Ajax, joka Amsterdamissa voitti viime hetken maalilla Benfican 1-0. Ateenassa 2-0 -voiton AEK:sta ottanut Bayern München on toisena ja on Ajaxin tavoin kerännyt seitsemän pistettä. Benficalla pisteitä on kolme ja AEK:lla nolla.

Manchester City murjoi Harkovassa Shahtar Donetskin 3-0 ja siirtyi F-lohkon kärkeen. Lohkokakkonen Olympique Lyon pelasi Hoffenheimin kanssa Saksassa 3-3 -tasapelin. Kyseisessä ottelussa nähtiin paljon tunarointia.

ManU:n tavoin armottoman kritiikin kohteeksi joutunut Real Madrid sentään voitti Viktoria Plzenin 2-1 ja johtaa G-lohkoa. AS Roma on Realin kanssa kuudessa pisteessä voitettuaan Moskovan TsSKA:n 3-0.