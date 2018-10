HIFK hävisi vaatimattomalla esityksellä – valmentaja lyttäsi salaliittoteoriat

Ari-Pekka Selin ei jatka enää ensi kaudella Helsingin IFK:n päävalmentajana jääkiekon SM-liigassa. Selin ei kuitenkaan usko, että tuore uutinen olisi vaikuttanut HIFK:n hyvin vaisuun peliesitykseen keskiviikkona Pelicansia vastaan.

HIFK hävisi keskiviikkona lahtelaisille 2-4-lukemin erittäin vaisun peliesityksen jälkeen. HIFK aloitti ottelun heikosti, paransi loppua kohden, mutta kiri ei riittänyt pisteisiin.

- Kyllä se oli hyvin vaisu esitys meiltä. Etenkin ensimmäinen erä meni täysin ohi. Tuurilla selvittiin siitä. Toinen erä oli jo parempaan suuntaan, mutta sitten tulikin kiire jo kolmannessa erässä. Maalinteko meni sitten hakkaamiseksi, mutta kyllä kaiken kaikkiaan tämä oli meiltä tunnetasolla heikko esitys, Selin sanoi ottelun jälkeen.

HIFK tiedotti tiistaina, että seuran uudeksi päävalmentajaksi nousee ensi kaudella Selinin nykyinen apuvalmentaja Jarno Pikkarainen. Vaikuttiko uutinen keskiviikon otteluun?

- Kaikki tällaiset ovat salaliittoteorioita. Kyllä totuus on se, että jotain meni tänään mönkään ja meillä on kova jakso tässä takana ja olimme selvästi Pelicansia jäljessä reagointipelissä. Kyllä me siltä kantilta nyt tutkitaan tätä asiaa, Selin sanoi.

Selinille Pikkaraisen pesti ei tullut yllätyksenä. Hän on iloinen siitä, että hänen monivuotinen työparinsa saa mahdollisuuden päävalmentajana.

- Ei se nyt yllätyksenä tullut. Kyllä siitä kaikille kerrottiin.

- IFK:n kannalta se on erinomainen ratkaisu. Olen tehnyt Pikkaraisen kanssa pitkään yhdessä töitä. Ei minun kanssa ole sovittukaan mistään muusta kuin tästä kahdesta vuodesta. Meille on tälle vuodelle kovat tavoitteet ja olen iloinen siitä, että olen pystynyt myös auttamaan Pikkaraista, että hän saa vihdoin ja viimein mahdollisuuden päävalmentajana SM-liigassa, Selin totesi.

Selin ei ole päätöksestä katkera, vaikka hän jää nyt ainakin toistaiseksi "tyhjän päälle". Ensi kaudeksi hänellä ei ole vielä suunnitelmia.

- Tärkeintä on HIFK ja koko tämä seura. Meidän on pakko saada porukka uskomaan nyt omaan tekemiseen paremmin.

- Tässä touhussa on nyt ihan selkeä jatkumo. Olen hyvin ylpeä siitä, että minä olen osa HIFK:n historiaa tämän kauden jälkeen, Selin linjasi.

Kärppien kymmenen ottelun voittoputki päättyi keskiviikkona Oulussa 1-2 -tappioon Tapparalle. Vaisusti kautensa aloittanut Tappara on piristynyt noustuaan sarjataulukossa jo viidenneksi.

HPK jatkaa sarjassa kolmantena lyötyään pahassa kriisissä korpivaeltavan Ässät Porissa 4-1. Ässät on pelannut 15 ottelua ja voittanut niistä vain yhden varsinaisella peliajalla.

Lukollakaan ei mene kehuttavasti. Joukkue hävisi keskiviikkona SaiPalle 1-4. SaiPa nousi voittonsa myötä kuudenneksi.

Keskiviikkona pelattiin myös Mestis-klassikko. Siinä Sport voitti Jukurit 4-1.