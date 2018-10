Jokereille toinenkin voitto Lasnamäen lähiössä

Jääkiekossa ovat meneillään kulttuurivaihtoviikot. NHL tulee Helsinkiin ja Jokerit kävi pelaamassa kotiottelunsa perjantaina ja sunnuntaina Tallinnan kolkossa Lasnamäen neuvostolähiössä sijaitsevassa Tondiraba-hallissa.

Perjantaina Jokerit voitti Tallinnassa Moskovan Spartakin jatkoajalla 4-3. Sunnuntaina Severstal Tsherepovets taipui Jokereille varsinaisella peliajalla 2-3.

Severstal tasoitti lopussa 2-2:een, mutta heti perään Nicklas Jensen kävi pamauttamassa Jokereille voittomaalin.

Illan sankari Jensen teki kaksi maalia.

– Ensimmäisessä maalissa minulle tehtiin hyvä väylä tulla hyökkäysalueelle, päätin kokeilla ja laukaus sattui uppoamaan. Toisessa maalissani tiesin, että aikaa on vähän jäljellä ja haimme nälkäisesti takaiskun jälkeen vielä ratkaisua. Hain etuyläkulmaa ja tällä kertaa se painui sisään, Jensen kuvaili osumiaan seuransa tiedotteessa.

Perjantaina Tallinnan ottelu oli loppuunmyyty yleisömäärän oltua 5800. Sunnuntaina katsojamäärä oli 3954. Lukuja voi pitää kohtuullisena varsinkin siinä valossa, että jääkiekko on Virossa marginaalilaji, joka on mielletty maan venäläisvähemmistön peliksi. Tosin suosio on viime vuosina ollut nousussa myös virolaistaustaisen väestön piirissä.

Suomalaisen Jussi Tupamäen valmentaman Viron maajoukkueen sijoitus oli viime kaudella MM-kisoissa 24:s. Maa oli lähellä nousua toiseksi korkeimmalle sarjatasolle. Viron parhaat kiekkoilijat Robert Rooba ja Robert Arrak ovat tällä kaudella pelanneet SM-liigassa.

Viro Tallinnaan viedään tällä kaudella myös SM-liigakiekkoa, kun Pelicans ja SaiPa kohtaavat Tallinnassa tammikuussa. SM-liigaan on ehdotettu joukkueen perustamista Tallinnaan, mutta vielä toistaiseksi hanke ei ole Viron jääkiekon tason ja rahoituksen takia realistinen. Mutta eteenpäin mennään.