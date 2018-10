Usko palasi turkulaiseen jääkiekkoon – palaako TPS mestariksi?

TPS jatkoi jääkiekon Liigassa vahvaa alkukauttaan murjomalla Tapparan peräti 5-0. Ottelu ratkesi toisessa erässä, jossa TPS teki neljä maalia.

Ilari Filppula keräsi tehot 2+1. Zach Budish syötti kolme maalia ja Ilkka Heikkinen kaksi. Petteri Wirtanen keräsi tehopisteet 1+1.

TPS on sarjataulukossa toisena vain kahden pisteen päässä kärkijoukkue Kärpistä. Molemmat joukkueet ovat pelanneet 17 ottelua.

Varsinaisena yllätyksenä TPS:n vahvaa alkukautta ei voi pitää. Kalle Kaskinen tekee nyt toista kautta töitä valmennustiiminsä kanssa. TPS:ssä riittää myös kokemusta ja nuoruuden intoa. Paperilla joukkue on yksi vahvimmista ryhmistä.

TPS voitti Hannu Jortikan ja Vladimir Jursinovin komennossa 1989-2001 yhteensä kahdeksan mestaruutta. Sen jälkeen ainoa mestaruus tuli 2010. Tämän vuosikymmenen alussa TPS oli ulapalla ja turkulaiseen kiekkohistoriaan kirjoitettiin surkeita lukuja.

Nyt TPS on vahva mestariehdokas. Tällä kaudella Turun mennyt TPS-buumi saattaa puhjeta uudelleen.

Tiistaina pelattiin myös Jyväskylässä. Siellä JYP jatkoi surkeaa alkukauttaan häviämällä Vaasan Sportille 3-4.

Lauri Merikiven valmennuspesti Jyväskylässä on alkanut surkeasti. Joukkue on sarjassa toiseksi viimeisenä. Takana on vain Porin Ässät, joka viime aikojen konttaustensa osalta onkin aivan oma lukunsa.