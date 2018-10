Kokkolassa pelattiin jalkapallon irvikuvaottelu

Jalkapallon Veikkausliiga on mennyt viime vuonna olosuhteiden osalta eteenpäin. Sarjatasoa alempana ollaan kuitenkin potkupallon kehitysmaaolosuhteissa. Siitä nähtiin karu esimerkki keskiviikkona 0-0 päättyneessä KPV:n ja TPS:n välisessä liigakarsintaottelussa.

Ottelu alkoi kello 14, kun potentiaalisista katsojista moni oli töissä tai koulussa. Syynä oli, ettei Kokkolan keskuskentällä ole valoja.

Kentän pinta oli vetinen ja jäinen. Kuka tahansa jalkapalloa vähemmänkin pelannut ymmärtää, miten vaarallista sellaisella kentällä on pelata varsinkaan tosissaan.

Pelin taso oli kentän kunnon takia surkeaa. Se oli sitä kuuluisaa potkupalloa.

TPS:n Rasmus Holma hämmästeli Ruutu+:n haastattelussa, miten oli mahdollista, että moisissa kenttäolosuhteissa pelattiin. Se oli hyvä kysymys ottelun merkittävä panos huomioon ottaen.

Kaiken lisäksi ottelun loppuhetkillä oli hyvin pimeää. Aurinko laskikin Kokkolassa heti klo 16 jälkeen, kun ottelu oli päättynyt.

Kokkolasta on luvattu, että Keskuskentälle saadaan valot, jos KPV nousee Veikkausliigaan. On myös luvattu lisäkatsomoita. Itse asiassa lisäkatsomot ovat pakolliset, koska liigalisenssi edellyttää, että joukkueen kotikentällä on 1500 istumapaikkaa.

Liigakarsintojen toiseen osaotteluun ensi lauantaina Turussa lähdetään 0-0 -tilanteesta. Turussa päästään sentään pelaamaan kunnollisissa olosuhteissa.

Kokkolan ottelun suhteen olisi ollut fiksua, että ottelu olisi pelattu muualla. Veikkausliigassa oli kenttien huonon kunnon takia viime huhtikuussa ottelusiirtoja. Toivottavasti jatkossa liigakarsinnoissakin on tiukat kriteerit.