Ässät todella syvissä vesissä: ”Nolla maalia on nolla maalia”

Sarjajumbo Porin Ässät koki jääkiekon Liigassa perättäisen tappionsa hävittyään keskiviikon kotiottelussaan KooKoolle 0-3. Ässät sinnitteli kolmannen erän puoliväliin 0-0 -lukemissa, mutta sitten KooKoo repäisi maaleja ja peli oli selvä.

Ottelu oli hyvin tasainen.

- Oli äärettömän kova peli. Ässät oli puolitoista erää paljon parempi. Sitten päästiin peliin paremmin kiinni. Sen jälkeen peli oli 0-0:aa ja se yksi maali ratkaisi. Maalipaikkoja oli molemmissa päissä, kommentoi KooKoon valmentaja Tuomas Tuokkola Ässien verkkosivuilla videoidussa lehdistötilaisuudessa kehuen erityisesti maalivahtiaan Juha Järvenpäätä.

Ässien valmentaja Mikael Kotkaniemi totesi maalien ratkaisevan.

- Meillä ei nyt onnikaan oikein hymyile. Pelattiin ihan hyvää kiekkoa, mutta toisessa erässä lähdettiin vähän sellaiseen maalintekokilpailuun. Tää on maalintekopeli ja maalit ratkaisevat. Me ei niitä saatu ja sen takia kaveri tästä voiton vei. Kyllä meillä ihan tarvittava määrä paikkoja oli. Nolla maalia on nolla maalia. Sillä ei paljon pisteitä heru.

Ässät on voittanut 18 ottelustaan vain yhden varsinaisella peliajalla. Pudotuspeliviivasta joukkue on jäänyt 15 pistettä.

KooKoo nousi sarjataulukossa yhdeksänneksi. Tappara ja Lukon keskiviikkona voittolaukauskisan päätteeksi 2-1 voittanut Jukurit ovat KooKoon kanssa tasapisteissä.

Kärpät voitti keskiviikon huippuottelussa Ilveksen 2-1 ja kasvatti sarjajohtonsa viiteen pisteeseen. Pelicans voitti SaiPan 4-2 ja nousi sarjassa viidenneksi HIFK:n, SaiPan, Sportin ja Tapparan edelle.

Entinen SM-liigajoukkue Jokerit nähtiin keskiviikkona Jekaterinburgissa. Koko KHL:n kärkijoukkue Avtomobilist voitti 3-1.

Avtomobilist Jekaterinburg on tällä kaudella hävinnyt vain yhden ottelun. Voittoja joukkueella on 23.