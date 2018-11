Patrik Laine mätti maaleja Helsingin NHL-matsissa: ”Mä olen rehellinen”

Jääkiekon NHL:ssä pelattiin runkosarjaottelu torstaina Helsingissä seitsemän vuoden tauon jälkeen. Winnipeg Jets voitti Florida Panthersin 4-2. Patrik Laine teki kolme maalia.

Tuskaisen jakson ennen Helsingin reissua kokenut Laine tuplasi kauden maalimääränsä kertaheitoilla. Hän on osunut nyt kuudesti.

- En tiedä, voiko kukaan teistä kuvitella, miten hienolta se tuntuu. Olen ollut viime aikoina vähän huono pelaaja, joten tuntuu aika mahtavalta. Hienoa olla kotona ja tehdä nuo maalit täällä, Laine kommentoi.

- Hieno matsi kaikin puolin. Oli hienoa onnistua yksilönä ja joukkueena, Laine jatkoi.

Laineella oli useita maalipaikkoja. Jetsin valmentaja Paul Maurice arvioi, että Laine olisi voinut tehdä seitsemän maalia.

Laine itse oli arviossaan valmentajaansa maltillisempi.

- Olisihan tossa voinut vaikka viisikin maalia tehdä. Oli pari läpiajoa. Yleisölle haluaa antaa aina maaleja. Tänään sain kolme, mutta olisihan sitä voinut enemmänkin saada vielä, hän sanoi.

Laine oli sunnuntaina Helsinkiin saavuttuaan luvannut, että maaleja tulisi,

- Mä olen rehellinen. Sanoin, että haluan säästellä tänne näitä maaleja ja täällä on aika paljon todistajia. Kyllä yleensä olen sanojeni mittainen mies, Laine naurahti.

Florida-ottelussa Laineen itseluottamus kasvoi selvästi pelin edetessä.

- Kun sai ekan ja varsinkin sen toisen, niin tuntui, että pystyy lentämään tuolla kentällä. Kerkesi kaikkiin paikkoihin koko ajan. Sain kiekkoja. Kun ei ole säännöllisesti saanut kiekkoja, ei pysy tatsikaan oikein mukana. Se on ehkä ongelmana ollut.

Laine sai onnistumisistaan terävyyttä, jota edellisistä peleistä on puuttunut.

- En ole tarpeeksi terävänä ollut noissa hyökkäyksissä, enkä ole kerennyt kaikkiin paikkoihin. Kun sain muutamat onnistumiset tästä, niin toivottavasti se aukeisi.

Hartwall-areenalla Laine oli 2016 voittamassa nuorten MM-kultaa. Hänen mukaansa hyvät muistot eivät vaikuta tuloksiin.

- Täältä on muistoja, mutta eivät ne muistot auta tuolla kentällä yhtään. Ei muistoilla voiteta yhtään irtokiekkoa eikä saada yhtään maalia. Pitää elää tässä hetkessä ja keskittyä siihen vaihtoon ja siihen peliin, joka on käsillä.

Perjantaina on heti uusi peli.

- Kyllähän tässä voi olla tyytyväinen, mutta kehityshän loppuu tyytyväisyyteen. Ikinä ei parane liian tyytyväinen olla. Nautitaan hetki tästä illasta. Uusi ja varmaankin tiukempi matsi tulee ja pitää jo sinne siirtää katseet, totesi Laine.

Floridan kapteeni Aleksander Barkov harmitteli, ettei maalipaikkoja hyödynnetty,

- Joukkueena pelasimme hyvin heidän alueellaan. Saimme paljon paikkoja. Maali oli tyhjänäkin, mutta pitäisi vain laittaa kiekko sisään. Otimme myös liikaa jäähyjä, Barkov summasi.

Omaan peliinsä Barkov oli ihan tyytyväinen. Maalia ei kuitenkaan tullut, mikä harmitti tamperelaista.

- Tuntuu, että päästiin pelaamaan vastustajan päädyssä enemmän ja oli varmaan kosketuksia kiekkoon enemmän kuin koko kauden aikana itsellä henkilökohtaisesti. Paikoista pitäisi tehdä maaleja ja tällä kerralla ei vaan uponnut. Kaveri teki omista paikoistaan.

- Ei tommoiselle joukkueelle ja tommoisille pelaajille voi antaa mahdollisuuksia ylivoimalla tai ylipäätään. Hyvä kaveri, mutta ei sillä ole väliä, kuka ne maalit tekee. Niillä oli parempi viimeistely tänään ja ne voittivat, Barkov totesi Winnipeg Jetsista.

Jets lähti otteluun suosikkina. Panthers antoi kuitenkin hyvän vastuksen ja olisi voinut voittaa ainakin maalipaikkojen valossa.

- Meillä maalipaikkoja on ihan tarpeeksi, että oltaisiin voitettu peli. Tosi paljon laukauksia ja maalipaikkoja, mutta kiekko ei vain mennyt sisään. Hyvä veskari niillä, Barkov sanoi kehuen Jetsin maalivahtia Connor Hellebuyckia, joka otti monta ”game saveria”.

Barkov sai myös kovaa kyytiä. Jetsin Dustin Byfuglien lanasi hänet kumoon.

- Ensinnäkin ei ole 120 kiloinen, vaan 140 vähintään. Tämä on jääkiekkoa ja tämmöisiä tulee. Nousin ylös ja jatkoin peliä. Ei siinä mitään, totesi Barkov viitaten kysymykseen 120-kiloisen jätkän jyräyksestä.

Panthersissa tositoimiin pääsi myös Juho Lammikko. Hänellä oli loistava maalipaikkakin, josta ei osunut.

- Juho on meillä luotettava pelaaja. Training campin alusta asti kaikki ovat huomanneet, että se on hyvä pelaaja. Oli vain ajan kysymys, että se tulee tohon mukaan. On täyttänyt oman roolinsa tosi hyvin. Joka pelissä parantaa ja on rohkeampi kiekon kanssa, Barkov arvioi.

Lammikkoa Barkov kehuu monipuoliseksi pelaajaksi.

- Pystyy muutenkin tekemään peliä. Ei ole pelkästään nelosketjun raideri, vaan pystyy pelaamaan kiekolla.