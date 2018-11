Teppo Numminen NHL-tähdistä:"Onhan Tampere ollut aina vahva"

NHL:ssä komean uran pelannut puolustajalegenda Teppo Numminen on innoissaan NHL:n Helsingin otteluista. Erityisen paljon Nummista innostaa, että Tapparan kasvatit, Florida Panthersin Aleksander Barkov ja Winnipeg Jetsin Patrik Laine kohtaavat toisensa.

NHL oli edellisen kerran järjestänyt sarjaotteluita Suomessa 2011.

- Onhan tää hienoa. Tää on mun mielestäni hieno kunnianosoitus Suomelle, että NHL tulee tänne. Ja kunnianosoitus suomalaiselle jääkiekolle, että täällä on kolme suomalaista jääkiekkoilijaa pelaamassa tässä tapahtumassa. Lämmittää tämmöistä vanhaa pelaajaa, iloitsee Numminen.

Itse Numminen pääsi pelaamaan Winnipeg Jetsin paidassa Helsingissä 1994. Silloin kyse oli näytösotteluista.

- Kyllähän nämä ovat sellaisia hetkiä, jotka jäävät mieleen, ja muistaa koko elämänsä. Erikoinen tilanne, että olet ylpeä ammatista, jota teet vuosien ajan. Ja sitten olet ylpeä maastasi ja perinteistäsi. Nää hetket muistaa, hän toteaa.

Florida ja Winnipeg pelaavat Helsingissä kuitenkin sarjapisteistä. Peli on silloin tietysti tasokkaampaa. Kovissa hinnoissa oleville lipuille saa vastinettakin.

- Hienoa, että tuli kauden aikana pelattava peli, eikä harjoituspeli. Ne pelit ovat sitten ihan eri pelejä. Nyt pelataan tosissaan pisteistä. Se on tosi hienoa, Numminen painottaa.

Patrik Laine on Winnipegissä superjulkkis siinä missä Tampereella. Numminen tietää, että Laine saa jutella jääkiekosta Winnipegissä kaiken ikäisten ihmisten kanssa.

- Winnipeg on niin perinteinen ja jääkiekko on siellä niin tärkeä osa sitä paikkaa tai tärkein asia oikeastaan. Kaikki pyörii Jetsin ympärillä. Lapset ja eläkeläiset tulevat puhumaan kanssasi edellisestä pelistä.

Toisin kuin esimerkiksi Montrealissa tai Torontossa, on selkäänpuukotusta Winnipegissä kuitenkin vähemmän.

- Tavallaan se ei ole kuitenkaan taakka, koska kaikki toivoo ja puhaltaa yhteen hiileen. Kanadan muissa ”marketeissa” se kritiikki on kovempaa. Winnipegissä yhteisöllisyys on se homma, joka vie sitä eteenpäin, taustoittaa Numminen.

Numminen oli itsekin Tapparan kasvatti. Barkovin ja Laineen kohtaaminen innostaa. Torstain ottelussa katsomossa nähtiin runsaasti Tapparan fanipaitoja.

- Se on ihan huikeeta. Ei tommoista voinut kuvitella. En tiedä, käykö koskaan tällä tavalla, että Tapparan miehet kohtaavat NHL-joukkueiden runkosarjapelissä Helsingissä. Onhan tää ihan mahtavaa tamperelaiselle jääkiekkoilulle, Numminen hehkuttaa.

Numminen tietää kertoa, että Tapparan organisaatiossa on panostettu junioreihin entistä enemmän.

- Onhan Tampere aina ollut vahva. Tappara on rakentanut hyvää akatemiaa ja nuoret pelaajat saa sitä tukea ja huomiota, jota tarvitsevatkin. Palaset menevät oikeille paikoilleen, kun nuori mies kasvaa. Kyllähän siellä hyviä asioita on tehty monta vuotta ja nyt viimeiset kaksi vuotta on vieläkin enemmän panostettu siihen nuorten pelaamiseen.

Monia suomalaisia askarruttaa kuitenkin pääsevätkö Barkov ja Laine uransa huippuvuosina enää olympialaisiin. NHL ei osallistunut Pyeongchangin 2018 olympialaisiin Etelä-Koreassa ja osallistuminen Kiinassa Pekingissä 2022 järjestettäviin seuraaviin olympialaisiin on myöskin epävarmaa.

Itse Suomea neljissä olympialaisissa edustanut Numminen, jolla on olympialaisista kaksi hopeaa ja yksi pronssi, on vakuuttunut, että NHL-pelaajat nähtäisiin Pekingissä.

- Kyllä mä uskon, että ne tulevat. On se kumminkin niin iso juttu. Wayne Gretzkykin oli Kiinassa, niin kyllähän siinä on halua, että haluavat sinnekin päin levittäytyä.

Numminen olettaa, ettei NHL halua KHL:n vievän Kiinassa 2022 kaikkea näkyvyyttä, jota olympialaisissa olisi tarjolla roppakaupalla.

- KHL koputtelee jo siellä jossain suunnalla, niin kyllä tää iso mahtava NHL haluaa siellä jossain suunnalla näyttää, kuka määrää. Kyllä mä uskon, että ne pelaavat siellä olympialaisissa.

Haastattelu: Otto Palojärvi, Hartwall-areena