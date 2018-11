Veikkausliigaan tervetullut muutos – turhista peleistä ja otteluruuhkasta päästään eroon

Jalkapallon Veikkausliigan sarjaohjelmaan on luvassa merkittäviä muutoksia jo ensi kaudesta lähtien. Kolminkertaisesta 33 ottelukierroksen sarjasta luovutaan.

Ensi kaudella pelataan ensin kaksinkertainen sarja. 22 ottelukierroksen aikana kaikki joukkueet kohtaavat toisensa sekä kotona että vieraissa.

Tämän jälkeen joukkueet jaetaan ylempään ja alempaan loppusarjaan. Kummassakin on kuusi joukkuetta. Loppusarjat ovat yksinkertaisia, joten kauden kokonaisottelumäärä on jokaisella joukkueella vähintään 27 ottelua.

Loppusarjoissa joukkueet jatkavat niistä pisteistä, joita niillä on 22 ottelukierroksen jälkeen tilillään. Alaloppusarjassa viimeiseksi jäänyt joukkue putoaa kauden päätteeksi Ykköseen, ja toiseksi viimeinen joukkue karsii paikasta Veikkausliigaan.

Ylemmässä loppusarjassa mestari saa paikan Mestareiden liigan karsintaan ja toiseksi sijoittunut Eurooppa-liigan karsintaan.

Toinen Veikkausliigan perusteella määräytyvä karsintapaikka Eurooppa-liigaan ratkaistaan loppusarjojen jälkeen pelattavalla pudotuspelimuotoisella loppuhuipennuksella, johon osallistuvat yläloppusarjan sijoille 3.–6. sijoittuneet joukkueet sekä alaloppusarjan ensimmäiseksi sijoittunut joukkue. Tämä tarkoittaa, että turhia pelejä on jatkossa vähemmän.

Varsinkin alkukaudesta Veikkausliigassa on ollut kova otteluruuhka. Se on heikentänyt pelien tasoa ja lisännyt loukkaantumisriskiä. Myös europeleihin valmistautuminen on kärsinyt.

Vuonna 2011 käyttöön otetulla 33 kierroksen kaudella pyrittiin lisäämään ottelumäärää. Tavoite oli hyvä, mutta ongelmana ovat Suomen sääolosuhteet. 33 kierroksen kausi vietiin läpi aivan liian tiukalla ohjelmalla, kun Suomen Cup ja europelitkin on pelattu päälle.

Ensi kaudella Stadin derbyt palaavat Veikkausliigaan HIFK:n palatessa pääsarjatasolle. Stadin derby pelataan varmasti kaksi kertaa. Kauden kolmas derby riippuu HIFK:n ja HJK:n sarjasijoituksista.