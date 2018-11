NHL-mahtimies ei vahvistanut Helsinkiin uusia NHL-matseja – KHL toivoo NHL-yhteistyötä

Maailman mahtavin jääkiekkojohtaja, NHL-komissaari Gary Bettman piti apulaisjohtajansa Bill Dalyn kanssa torstaina Helsingin Hartwall-areenalla tiedotustilaisuuden. Merkittävin Bettmanin tarjoama uutisanti oli, ettei NHL-pelejä pelata Helsingissä välttämättä ensi kaudella.

Florida Panthersin ja Winnipeg Jetsin kohtaaminen Helsingissä on Suomen mittapuissa valtava mediatapahtuma. Joukkueet kohtaavat toisensa Helsingissä kahdesti ja molemmat ottelut myytiin heti loppuun.

Lipuista sai pulittaa jättihintoja, mutta hinnoittelu vastaa kysyntää. NHL-jääkiekko kiinnostaa Suomessa. Ja miksi ei kiinnostaisi, kun kyseessä on kuitenkin maailman rahakkain kiekkoliiga ja kaksi merkittävää suomalaistähteä Aleksander Barkov ja Patrik Laine olivat kaiken lisäksi tositoimissa. Jääkiekko on Suomessa valtavan suosittua.

Bettman vahvisti, että ensi vuonna NHL:n runkosarjapelejä järjestettäneen Prahassa ja Tukholmassa. Lisäksi Saksassa ja Sveitsissä järjestetään harjoituspelejä.

Suomen seuraavista NHL-peleistä ei ole tietoa. Ei siitäkään huolimatta, vaikka Bettman kehui Suomen maasta taivaisiin, kuten tapoihin kuuluu.

Bettman ilmoitti, ettei NHL suunnittele laajentumista Eurooppaan. Hän sanoi NHL:n kunnioittavan täkäläisiä liigoja ja niiden perinteitä. Bettmanin mukaan pelin suosio kasvaa Euroopassa ilahduttavasti.

NHL:n osallistumista Pekingin 2022 olympialaisiin Bettman ei lupaillut. Hän toisti mantransa, että kisat ovat NHL:n kannalta huonoon aikaan ja puhui siis seuraomistajien suulla.

Kysyttäessä NHL:n mahdollisista haasteotteluista KHL:ää vastaan, vastasi Bettman, ettei koskaan voi sanoa ei koskaan, jos tarjous on hyvä.

KHL:n mahtimies Roman Rotenberg keskusteli Helsingissä Bettmanin ja Dalyn kanssa. Rotenberg toivoisi NHL:n ja KHL:n haastepelien toteutuvan. Rotenberg haluaisi myös NHL-vierailuja Venäjälle.

Toisin kuin maailmanpolitiikassa, näyttäisi jääkiekon kylmä sota näyttäisi olevan ohi. KHL haluaakin tehdä NHL:n kanssa yhteistyötä.

Yhteistyö olisi molemmille osapuolille varmasti tervetullutta. Suurimmat kiistat liittynevät rahaan. Aikataulutkin ovat oma ongelmansa, kun jääkiekkokausi on muutenkin suorastaan ylipitkä.

Bettman on Pohjois-Amerikassa kiistelty persoona kuin Kalervo Kummola Suomessa. NHL-peleissä yleisö on useasti buuannut Bettmanille. Hän on joutunut NHL:n 2004-05 ja 2012-13 työsulkujen syntipukiksi.

Todellisuudessa Bettman on tehnyt merkittävää työtä NHL:n ja jääkiekonkin kehittymisen eteen. 25 vuoden aikana NHL:n suosio ja liikevaihto ovat kasvaneet valtavasti. Pelaajatkin ovat siinä sivussa rikastuneet kunnolla.

Tulevat työehtosopimusneuvottelut ovat hänen seuraava iso haasteensa ja niistä riippuu pitkälti, saako hän hommassaan 30 vuotta täyteen. NHL:ää uhkaa työsulku jälleen syksyllä 2020.