"Puhdasta hanavettä ja ristinollaa" – Laine ja Barkov tasapelitunnelmissa Helsingissä

Patrik Laine onnistui Helsingissä maalinteossa myös perjantaina, kun hänen seuransa Winnipeg Jets taipui jääkiekon NHL:ssä Aleksander Barkovin ja Juho Lammikon edustamalle Florida Panthersille 2-4. Torstaina Winnipeg oli voittanut Floridan 4-2.

Laine teki Helsingissä kaikkiaan neljä maalia ja kasvatti kauden maalisaldonsa seitsemään. Piipahdus Suomessa oli Laineesta kiva juttu, vaikka perjantain tappio jäikin harmittamaan.

- Kyllä neljä pistettä olisi mielellään otettu, mutta kaksi tuli matkaan. Ei ihan tyytyväinen voi olla, mutta hieno reissu oli kuitenkin, ja jäi hyvä mieli siitä. Kiva päästä kuitenkin tällaisen puolentoista viikon road-reissun jälkeen kotiin.

Helsingissä yleisö riehaantui Laineen maaleista. Laineen mukaan maaleista innostutaan kyllä Winnipegissäkin ja hän kehotti suomalaismediaa katsomaan Jetsin pelejä.

- Kyllä ne tuollakin (Winnipegissä) menee pähkinöiksi, kun tekee maalin. On siellä hyvä tunnelma kuitenkin. Jos ette ole katsoneet pelejä, niin kannattaa kyllä katsoa. Sielläkin on hyvä fiilis meillä kanssa.

Joka tapauksessa Laine ei säästellyt kehuja suomalaisyleisöä kiitellessään.

- Oli erilainen tilanne sillai. Ihan sama kumpi meistä (Laine tai Aleksander Barkov) osuisi, niin kaikki Suomi-fanit nousee seisomaan ja taputtamaan. Oli sitten suomalainen Floridan tai Winnipegin fani. On se aika hieno juttu kuitenkin.

Laineen ruuti oli ollut ennen Suomen reissua märkää. Helsingissä tulikin sitten kovaa jälkeä.

Pohjoisamerikkalaistoimittajan kysymykseen asian syistä Laine antoi vitsikkään vastauksen kuittaillen samalla pohjoisamerikkalaisesta pullovesikulttuurista.

- Se oli puhtaasta hanavedestä. Se oli hyvin virkistävää. Se oli avain.

Laine näki reissun annin aika lailla positiiviseksi.

- Minulla oli kaksi hyvää peliä täällä. Tästäkin pelistä voin ottaa mukaani positiivisia asioita. On helpompaa lähteä kotiin.

Paluu Kanadaan on Laineella edessä lauantaina.

- En tiedä. Varmaan jotain keksitään. Pelataan Sashan kanssa (Barkovin) vaikka ristinollaa. Pientä kivaa, Laine kommentoi perjantai-illan suunnitelmia.

Kaksintaistelu Laine vastaan Aleksander Barkov päättyi tasan, koska molemmat pelit päättyivät 4-2.

- Kun pelaamme joitain muuta pelejä, voimme sitten päättää kumpi voitti, Laine naurahti.

Tähän Barkov kuittasi, että Laine voitti Helsingissä playstation-ottelun ja julisti Laineen reissun voittajaksi.

Barkov jäi toisessa ottelussa pisteittä, mutta oli tekemässä maskia kahdessa Panthersin maalissa

.

- Eilen tuntui vähän paremmalta. Tänään ei ollut niin paljon energiaa, koska eilen pelasin paljon. Kuitenkin pystyin olemaan sillä tasolla, etten ollut ihan haitaksi joukkueelle, isoja minuutteja pelannut Barkov summasi pelin jälkeen.

Barkovia hieman harmitti, ettei maalia tullut Helsingissä.

- Eilen ja tänään minulla oli paikkoja laukaista syöttämisen sijaan. Laiturini huutaa aina kiekkoa, mutta joskus on lauottava itsekin. Pitäisi ampua enemmän, vaikka luontaiseen peliini kuuluu syöttäminen.

Panthersin alkukausi on ollut surkea. Nyt joukkue saavutti ensimmäisen voittonsa varsinaisella peliajalla.

- Aina kun voittaa, on se iso helpotus. Me tarvittiin kahta pistettä aika kipeästi, että saataisiin itseluottamusta. Nyt on itseluottamusta koko joukkueella ja huikea maalivahti tuli vielä takaisin, totesi Barkov voiton merkityksestä.

Kokenut Roberto Luongo palasi perjantaina Panthersin maalille ja oli ottelun avainpelaajia.

- Näitte, kuinka hyvä maalivahti hän on. Hän kertoo, mitä meidän pitää tehdä. Jäällä sekä jään ulkopuolella.

Barkov piti Helsingin NHL-reissuaan upeana kokemuksena.

- Jokainen sekunti ovat olleet ihan huikeita. Tämän tapahtuman muistaa koko loppuelämänsä, kun sai pelata suomalaisten, perheen ja kavereiden edessä.

Panthersille ei ole tälle kaudella paljoa luvattu. Joukkueen materiaali on aivan liian epätasainen Barkovin ollessa ryhmän harvoja tähtiä.

Barkov uskoo silti perjantain voiton näkyvän tuloksissa Pohjois-Amerikassa.

- On hyvä lähteä täältä voiton kanssa kotiin. Kun jatkamme pelaamista tällä lailla, tulemme paremmiksi.

