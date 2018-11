Olli Määttä järkyttyi Pittsburghin synagoga-iskusta: "Ei oikein tiennyt mitä sanoa"

Urheilumaailma osoittaa usein myötätuntoa tragedioiden uhreille. Jääkiekon NHL vavahti viime viikolla, kun katastrofi kohtasi viime kausien menestysjoukkueen Pittsburgh Penguinsin kotikaupunkia.

Synagogaan tehdyssä iskussa 11 ihmistä sai surmansa.

Pittsburgh Penguinsin suomalaispuolustaja Olli Määttä sanoo, että suru-uutinen vaikutti joukkueen mielialaan.

– Onhan se järkyttänyt koko joukkuetta. Ei sitä oikein tiennyt, mitä sanoa, kun kuuli, mitä oli tapahtunut, Määttä kertoo.

– Asun jo kuudetta vuotta Pittsburghissa. Ei siellä ole koskaan tällaista tapahtunut. Se on älyttömän hyvä, uskomaton kaupunki elää, ja siellä on tosi mukavia ihmisiä.

Ensimmäisessä iskun jälkeisessä kotiottelussaan Penguins kunnioitti uhreja ja heidän omaisiaan muun muassa pitämällä peliasuissaan ”Stronger than hate” -merkkejä. Torstaina New Yorkissa ennen Islanders-Penguins-ottelun alkua pidettiin hiljainen hetki, ja tulostaululle heijastettiin samainen ”vihaa vahvempi” -tunnus.

Elämän on kuitenkin jatkuttava. Määtälle ja Pittsburgh Penguinsille se merkitsee NHL:n 82 runkosarjaottelua ja vielä päälle Stanley Cupin pudotuspelejä. Jyväskyläläinen sai valmistautua koitoksiin huolella.

– Oli todella tärkeä asia, että sain vietettyä hyvän kesän. Nythän kesä oli vähän tavallista pidempi, Määttä sanoo viitaten pudotuspelitappioon Washington Capitalsille.

– Treenaaminen ja lepo olivat ehdottoman hyvässä tasapainossa. Kesä- ja heinäkuun olin Suomessa, ja sitten kävin myös Kanadan Ontariossa, missä pelasin juniorina.

Määttä sai juhlia Stanley Cupia kahtena perättäisenä kesänä: 2016 ja 2017. Penguins oli kahteen vuosikymmeneen ensimmäinen joukkue, joka pystyy uusimana mestaruutensa. Seura on kyennyt pitämään nipun kasassa, koska erityisesti hyökkääjä Jake Guentzel ja maalivahti Matt Murray pelaavat tasoonsa nähden halvoilla sopimuksilla.

– Tunnemme toisemme hyvin, ja se on iso asia. Matt Cullen (42 vuotta!) toki tuli, mutta hän on pelannut meillä aikaisemminkin, joten hän on tuttu kaveri kaikille. Joukkueessa on hyvä henki, ja asiat pystyy aina sanomaan suoraan, Määttä kertoo.

Kun uuden kauden ensimmäiset ottelut menivät alle odotusten, Määttä sai yhden pelin ajan koota ajatuksiaan katsomossa. Se tepsi: kahdeksassa viime ottelussa hänen oma pelinsä ei ole mennyt kertaakaan pakkaselle. Putken aikana hänen merkintänsä on makoisa +8.

Torstaina Penguins hävisi vieraissa New York Islandersille 2-3 voittomaalikilpailun jälkeen. Määttä luuti hieman yli 20 minuuttia ja sai vastuuta ylivoimapelissäkin.

– Itseltä ihan jees peli. Iso positiivinen juttu oli se, että tulimme 2-2-tasatilanteeseen kolmannessa erässä. Ihan hyvin pelattiin, ja paikkoja oli enempäänkin. Ainakin jäi parantamisen varaa.

Brooklynin torstai-illassa Valtteri Filppula ja Leo Komarov tekivät jälleen rajusti töitä Islandersin kolmosketjussa. Kokeneet ammattimiehet keskittyivät olennaiseen, vaikka nuorempaa maanmiestä olisi voinut vähän hiillostaa.

– Eipä siinä mitään kuittailuja tullut, hyviä pelaajia molemmat. Tuntevat vastustajan vahvuudet ja heikkoudet. Mukava aina pelata suomalaisia vastaan.

Penguinsissa pelaa nyt toinenkin suomalainen, Juuso Riikola. Hän sai torstaina tuta NHL:n kovuuden. Puolustaja joutui seuraamaan Islanders-ottelua terveenä sivusta.

Riikola, 24, on päässyt kuudessa NHL-ottelussa kentälle, mikä on sinällään mojova yllätys. Määttä antaa tulokkaalle arvoa.

– Hän on pelannut todella hyvin. Ei ole ollenkaan sellainen tunne, että hänellä olisi enää millään lailla tutustumisvaihe menossa. Oikeastaan on niin, että aina kun hän kaukaloon hyppää, niin hän sopii joukkoon.

Penguinsilla on NHL-ryhmässään kahdeksan puolustajaa, joista Justin Schultz on parhaillaan loukkaantuneena sivussa.

– Loukkaantumisia aina tapahtuu, ja silloin jokaisen pitää nostaa tasoaan. Schultz on iso osa joukkuetta. Varsinkin ylivoimapelissä hän on tärkeä pelaaja. Tiedämme kuitenkin, että meillä on aina paljon pakkeja, jotka pystyvät pelaamaan roolia kuin roolia, ja Juuso on yksi heistä, sanoo Määttä.

SaiPa- ja KalPa-taustaista Riikolaa ei koskaan varattu NHL:ään. Penguins ja Riikola solmivat yksivuotisen sopimuksen toukokuussa. Viime kaudella Riikola toimi KalPan liigajoukkueen varakapteenina, ja kausi päättyi Suomen edustamiseen MM-kisoissa.

Pittsburghilla on tilillään kuusi voittoa ja viisi tappiota. Määttä on kerännyt kolme syöttöpistettä. Riikola on vielä pisteittä.

Haatattelu: Pasi Tuominen. Brooklyn, New York