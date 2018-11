Rasmus Ristolainen tyytyväinen kaikkien pettymysten jälkeen: "Olen kulkenut kovan polun"

Maailman paras jääkiekkoliiga NHL on ollut Rasmus Ristolaiselle kova koulu. Ei ole kadehdittava tilanne pelata suurta roolia häviävän joukkueen puolustuksessa.

Ristolaisella menee jo kuudes NHL-kausi, vaikka ikää löytyy vasta 24 vuotta. Kaudesta 2013–2014 lähtien kenenkään muun NHL-pelaajan oma peli ei ole painunut yhtä rajusti pakkaselle: turkulaispuolustajan uran saldo on –114.

Jokaisella saman ajanjakson kaudella Sabresille on tullut enemmän häviöitä kuin voittoja. Onkin selvää, ettei Ristolainen ole vielä päässyt maistamaan Stanley Cupin pudotuspelivauhtia.

– Ikinä ei ole urani mennyt helpoimman kautta, ei kuuden NHL:n vuoden aikana eikä aikaisemminkaan, Ristolainen sanoi sunnuntaina New Yorkissa.

Jatkuva häviäminen ja ankara kritiikki menevät väkisinkin ihon alle. Sen rehellinen huippu-urheilija myöntää.

– Välillä on joutunut menemään niin sanotusti paskamyrskynkin läpi, mutta aina on tehty hommia menon parantamiseksi.

– Ainakin nämä kuusi vuotta ovat opettaneet paljon. Voittaminen ei ole helppoa tässä liigassa, se pitää ansaita. Kaikki virheet ovat suuressa roolissa. Tyytyväinen olen silti, että olen mennyt kovan polun.

Ristolainen paistattelee Buffalo Sabresin ylivoimaisena jääaikakuninkaana. Hän on jo vuosien ajan kuulunut koko liigan peluutetuimpiin miehiin. Kun menestyksen aika vihdoin koittaa, voi suomalaispakki tuntea aiheellista ylpeyttä rinnassaan. Mihinkään ei ole silti kiire.

– Playoffit ovat totta kai tavoite. Mutta menestyminen siellä on tulevaisuudessa ja kaukaisuudessa. Pitkällä matkalla on tärkeää, että mennään peli kerrallaan.

– Tämä kausi on ollut aikaisempaan verrattuna paljon parempaa. Potentiaalia on, mutta pudotuspelimenestystä varten pitää parantaa vielä paljon.

Yksi menestyspotentiaalin ruumiillistumista on puolustaja Rasmus Dahlin, 18. Innokkaimmat arvioivat, että Dahlinista tulee puolustuksessa vastaava ilmiö kuin pari vuotta vanhemmasta Connor McDavidista hyökkäyksessä.

– Hyvin hän on tullut sisään, kaverilla on huippuominaisuudet. Hän on jo nyt hyvä, mutta hänestä tulee vielä todella, todella paljon parempi, Ristolainen sanoo.

– Olen kyllä tykännyt näkemästäni. Hän oli tälle tasolle heti valmis. Toisaalta hän on vasta 18-vuotias. Kun muistelen itseäni 18-vuotiaana, niin huomaan, että sen iän jälkeen otetaan vielä paljon harppauksia.

Sabres varasi ruotsalaisen Dahlinin viime kesänä koko NHL Draftin ykkösenä. Tulokaskaudellaan hän on kerännyt tehot 1+4 ja saanut keskimäärin yli 18 minuuttia jääaikaa ottelua kohden.

Pitkä (noin 190 cm) Dahlin on vielä melko hintelä. Takalinjoilla taklauspeli kuuluu Ristolaisen ja Jake McCaben työkuvaan.

– Meillä on paljon taitoa ja nopeutta, joten joukkueen pelityylissä taklauspeli ei välttämättä ole niin suuressa roolissa. Toisaalta jokainen taklaa eri tavalla. Tärkeintä on pysäyttää vastustajan eteneminen, Ristolainen huomauttaa.

– Tärkeämpiä asioita meille ovat työnteko, karvaus ja luistelu. Sellaista pyritään joka ilta tuomaan. Sitä kautta luomme paikkoja ja hallitsemme peliä.

Sabres on kyntänyt NHL:n pohjilla jo vuosia, eikä mikään tule helpolla edelleenkään. Lauantaina Sabres rökitti Ottawa Senatorsin 9-2. Sunnuntaina koitti paluu tappiouralle, kun New York Rangers voitti kotonaan 3-1.

Sabres hallitsi suurimman osan ottelusta. Luottopuolustaja Ristolainen oli luonnollisesti harmissaan numeroiden käännyttyä Madison Square Gardenin isännille.

– Vähän on ollut tapana tällä kaudella, että pelataan hyvin, mutta ei saada tulosta aikaan. Tänään uupuivat tehot, vaikka päästiin paljon pelaamaan ylivoimaa. Hyvää peliä, mutta tulos ratkaisee.

– Oma pelaaminen oli ihan jees perustekemistä. Vielä kun pystyisi auttamaan joukkuetta enemmän hyökkäyspäässä. Just sitä tulosta pitää tehdä, niin ylivoimalla kuin muutenkin.

Ristolainen on saanut osansa loukkaantumisista. Nyt ovat merkit ilmassa yhä paremmalle, ehjälle kaudelle.

– Viime kauden jälkeen oli pientä vaivaa, mutta kesän sain kuntouttaa ja sitten harjoitella terveenä.

– Pääsin hyvin kehittämään fysiikkaa. Pääpaino oli luistelussa. Iso mies on aina luistellut hyvin, mutta sitä voi vieläkin parantaa, jotta luisteleminen olisi käytännöllisempää ja nopeampaa. Mielestäni treeni tuotti tulosta. Jäällä on tuntunut paremmalta. Olen vielä nuori, joten lisää steppejä tulee, Ristolainen maalailee.

Nuoresta iästään huolimatta Ristolainen on pelannut jo 361 NHL-ottelua. Vuonna 2013 varatuista pelaajista vain neljä on ehtinyt enempään.

Haastattelu: Pasi Tuominen, New York