Alle parikymppiset suomalaiset jyräävät NHL:ssä – Winnipegin valmentaja arvioi syitä

Suomi on viime vuosina tuottanut jääkiekon huippupelaajia suorastaan liukuhihnalta. Käänne on ollut jääkiekkoväen 2009 kriisikokouksen jälkeen dramaattinen. Olivathan suomalaiset nuorisotähdet kymmenisen vuotta sitten harvassa.

Suomessa valmennuksessa ryhdyttiin 2009 panostamaan joukkueen sijasta yksilöön ja tulokset puhuivat tämän vuosikymmenen puolivälissä puolestaan. Alle 20-vuotiaiden kisoissa Suomi on voittanut MM-kultaa 2014 ja 2016. Alle 18-vuotiaiden kisoissa 2016 ja 2018.

Yllättävintä on, että esimerkiksi Patrik Laine, Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi ovat lyöneet itsensä läpi teini-ikäisinä. Takavuosien suomalaistähdistä Jari Kurri debytoi NHL:ssä 20-vuotiaana, Teemu Selänne 22-vuotiaana, Saku Koivu 21-vuotiaana ja Jere Lehtinen 22-vuotiaana.

Winnipeg Jetsin päävalmentaja Paul Maurice totesi viime viikolla Helsingissä nuorten eurooppalaispelaajien saavan tuntumaa pohjoisamerikkalaisesta pelistä jo hyvin nuorina.

- Kun ensimmäiset eurooppalaiset tulivat NHL:ään (1970-luvulla), oli se aikamoinen haaste heille. Ei heillä silloin ollut tuntumaa pohjoisamerikkalaisesta pelistä, jota heillä on nykyään nuorten MM-turnauksista. Jo 16-vuotiaasta lähtien nämä kaverit ovat mukana, totesi Maurice.

Vielä 1980-luvulla pohjoisamerikkalaispelaajista osa karsasti eurooppalaispelaajista. Eurooppalaisten katsottiin vievän työpaikkoja.

Mauricen mukaan moista ei enää ole havaittavissa.

- Nykyään heidät hyväksytään pukuhuoneissa. He pystyvät tekemään läpimurtonsa jo parikymppisinä ja vaikuttavat heti valtavasti NHL:ään.

Mauricen mukaan eurooppalaisten tilanne on siltäkin osin helpompi, että pohjoisamerikkalainen peli on saanut eurooppalaisia vaikutteita ja toisin päin.

- Euroopan pelit vaikuttavat siihen, että he ovat vain lähempänä ja lähempänä pohjoisamerikkalaista peliä. Ja pohjoisamerikkalainen peli on tullut lähemmäksi eurooppalaista peliä. Heidän vauhtinsa on tehnyt pelistämme vain parempaa, toteaa Maurice.

Vielä 1990-luvullakin eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen peli poikkesivat toisistaan huomattavasti. Nyt ero on pienempi ja se on helpottanut Laineen, Ahon ja muiden nuorten suomalaisten sopeutumista NHL:ään.

- Pohjoisamerikkalaisen pelin vaikutus tekee näille nuorille helpommaksi lyödä itsensä läpi tähtipelaajiksi, Maurice arvioi.

Jesperi Kotkaniemi teki lokakuussa historiaa. Hänestä tuli ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt NHL-kiekkoilija.

Suomesta on tulossa lähivuosina lisää huippuja. Rasmus Kupari, Anton Lundell ja Kaapo Kakko lienevät seuraavat suomalaiset NHL:n nuorisotähdet.