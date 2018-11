Jalkapallon villiä superliigaa ei hyväksytä – pelaajia uhkaa MM-kisapanna

Eurooppalaiseen huippujalkapalloon suunnitellaan uutta superliigaa. Siihen osallistuisivat vain Euroopan rahakkaimmat seurat, kuten Real Madrid, Manchester United tai Bayern München.

Uusi sarja aloittaisi 2021. Football Leaks -sivuston mukaan sarjaan osallistuisivat perustajajäseninä Real Madrid, AC Milan, Arsenal, FC Barcelona, Bayern München, Juventus, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ja Paris Saint-Germain. Lisäksi mukaan kutsuttaisiin viisi muuta joukkuetta, joilla olisi sarjan tuotoista mahdollisesti erillinen sopimus.

Kansainvälinen Jalkapalloliitto FIFA ei moista villiä liigaa tietenkään hyväksy. FIFA:n puheenjohtaja Gianni Infantino tekee AP:n mukaan selväksi, että villin liigan edustajat saisivat rajuja sanktioita. Todennäköisesti villin liigan joukkueiden pelaajia ei päästettäisi MM-kisoihin.

Suunnitelmat superliigasta ovat myös poliittista peliä. Seurat haluavat yhä enemmän määräysvaltaa itselleen ja toistaiseksi ne ovat hyötyneet uhittelustaan.

Euroopan Jalkapalloliitto UEFA tuli superliiga-suunnitelmien takia jo aiemmin vastaan. Suurimmille jalkapallomaille taattiin neljä paikkaa Mestareiden liigaan.

Koripallossa NBA ja jääkiekossa NHL eivät toimi kansainvälisten liittojen vallassa. Ne tekevät, mitä niitä huvittaa ja määrittelevät bisneksensä itse.

Jalkapallossa on toistaiseksi menty FIFA:n ja maanosaliittojen, kuten UEFA:n vallassa. Rahakkaat suurseurat haluavat kuitenkin lisää valtaa itselleen.

FIFA:lla on valttikortteja aika lailla vähän. On selvä asia, että FC Barcelona tai Manchester United on tuotteena FIFA:a suurempi.

MM-kisoillakin FIFA:n on vaikea kiristää. FIFA tietää, että sen tuote latistuu, jos parhaat pelaajat eivät ole mukana. Ja Euroopan suurimmat seurathan voivat aina järjestää oman MM-turnauksensa, kuten NHL tekee World Cupinsa kanssa.

2020-luku voi tuoda jalkapallokartalle merkittäviä mullistuksia. On kuitenkin toinen juttu, hyötyykö itse kohderyhmä eli jalkapallofanit asiasta.

Kuka haluaisi sellaisia MM-kisoja, joissa parhaat pelaajat eivät ole mukana? Tai olisiko superliiga sittenkään niin loistelias tuote kuin kansallinen sarja tai Mestareiden liiga?