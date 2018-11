Leijonat maaleitta Jukka Jalosen paluussa – yleisömäärä positiivinen yllätys

Suomi aloitti jääkiekon Karjala-turnauksen ja Jukka Jalosen uuden päävalmentajakauden 0-3 -tappiolla Venäjälle. Paikkoja Suomella olisi ollut riittävästi voittoonkin, mutta maalinteko oli tällä kerralla ylivoimaista.

- Mun mielestäni molemmilla oli hetkensä tänään. Me tultiin hyvin peliin, mutta Venäjä sai kumminkin sen ensimmäisen maalin tehtyä vastahyökkäyksestä ja sitten vielä toisen yv:llä. Se varmaan lamautti meitä vähän siinä vaiheessa, kommentoi Kärppiin palannut Suomen joukkueen puolustaja Atte Ohtamaa.

Toisessa erässä Leijonat tuhlasi etsikkoaikansa.

- Toinen erä oli tosi hyvää pelaamista meiltä. Varmasti ihan riittävästi luotiin paikkoja. Ei vaan saatu niistä sisälle, eikä sitä kautta päästy peliin enää mukaan. Kolmannessa erässä Venäjä puolusti kyllä hyvin johtoasemaansa, Ohtamaa sanoi.

Suomella oli paikkoja, mutta viimeistely oli tällä kerralla ylivoimaista.

- Ei lähtenyt peli ihan sillä lailla liikkeelle kuin olisi haluttu. Aika nopeasti tuli eka maali omiin. Se kuitenkin vähän vaikuttaa pelaamisen rentouteen ja siinä voi silloin vähän jäpitystä näkyä. Varsinkin alkuvaiheessa, kun on uusia pelaajia jonkin verran ja kokemattomia, kommentoi Leijonien päävalmentajaksi viiden vuoden tauon jälkeen palannut Jukka Jalonen.

Jalosen mukaan maalittomuuteen oli useampi syy.

- Oli siellä muutama paikka laittaa sisäänkin. Ei ollut ehkä maskia riittävästi. Varmaankin laukauksen laatu on sellainen asia, mikä aina on iso juttu. Sitä on vaikeaa tässä parin päivän aikana laittaa paremmaksi.

Jalosen mukaan hyökkäyspelin olisi pitänyt olla nopeampaa.

- Vielä ehkä pitäisi nopeammin laukoa ja yv:lläkin nopeammin laittaa kutia liikkeelle ja nälkäisemmin kiekkoa maalille. Me ehkä hierottiin vähän liikaa ylivoimalla, eikä kuteja tullut ollenkaan. Tietenkin Venäjällä on hyvä alivoima, mutta kyllä meidän pitää päättäväisemmin saada kiekkoa maalille.

- Voimakkaammin pitää mennä maalille. Kokeillaan yksinkertaisempaa hyökkäyksen päättämistä varmaan lauantaina, Jalonen jatkoi.

Jalosesta paluu A-maajoukkueen tuntui kuitenkin mukavalta. Pelaajien asenteestakaan homma ei hänen mukaansa ollut torstaina kiinni.

- Olen tyytyväinen yleisilmeeseen. Se näytti erittäin hyvältä. Ainakin tohon aitioon näytti siltä, että kaikki kyllä veti ihan täysillä.

Leijonien maalilla pelanneen Juha Metsolan ei varsinaisesti voinut sanoa onnistuneen. Jalonenkin myönsi asian, mutta keskittyi hyökkäyspelin arvosteluun.

- Ei varmaan Metsolan paras päivä ollut, mutta tämä on tälläistä välillä. Välillä menee joku helpompi ja välillä ei mene mikään sisään. Mutta en rupea maalivahtia tässä arvioimaan. Enemmänkin sitä, että me ei tehty yhtään maalia. Se on se haaste tässä kyllä.

Paluu A-maajoukkueen peräsimeen tuntui Jalosesta kuitenkin mukavalta.

Lauantaina Leijonat kohtaa Tshekin.

- Kaikki ne, jotka eivät pelanneet tänään, pelaavat lauantaina, Jalonen kertoi.

Torstaina Hartwall-areenalla oli ihan hyvä tunnelma. Katsojia oli 9052, mikä oli huomattavasti enemmän kuin muutaman edellisvuoden Karjala-turnauksen torstain otteluissa.

NHL:n ja EHT:n tasoeroista voi moni olla mitä mieltä haluaa, mutta jääkiekkoviihteellisesti Suomen ja Venäjän ottelu veti kyllä vertoja viime viikon Winnipegin ja Floridan kohtaamisille Helsingissä, vaikka Patrik Laineen tasoista laukausta ei nähtykään.