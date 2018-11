Ässien uusi valmentaja avasi voitolla – HIFK:n käyrä ollut laskeva

Ässät oli jääkiekon Liigassa keskiviikkona Helsingissä HIFK:ta parempi maalein 3-2. Päävalmentajaa juuri vaihtanut Ässät ei esittänyt Helsingissä pelillisiä taikatemppuja, mutta taisteli ja voitti. HIFK:lla jäi piippuun.

Voitto oli uudelle päävalmentajalle Pasi Kaukorannalle ensimmäinen porilaisjoukkueen peräsimessä tällä kaudella. Hän korvasi maajoukkuetauon aikana potkut saaneen Mikael Kotkaniemen. Ässät ei vakuuttanut vielä merkittävästi, mutta taisteli kotijoukkuetta paremmin ja osoitti luonnetta. Se riitti heikkoa IFK:ta vastaan täyteen pistepottiin.

- Meillä oli kolme teemaa ennen tätä yhteistä matkaa: kurinalaisuus, pelitavan noudattaminen ja intohimo. Minä käytän näitä päivittäisessä työssä mittatikkuna. Jos niitä lähdetään arvioimaan, niin se intohimo oli ehkä parasta, sillä me blokkasimme 30 laukausta ja lopussakin pelaajat halusivat uhrata itsensä joukkueelle. Pelasimme kurinalaisesti ja jaksoimme puolustaa hyvin 3-0-tilanteessa.

-Toisessa erässä meillä oli mahdollisuus tehdä enemmänkin maaleja ja iskeä 4-0, mutta meidän pelaajaa estettiin törkeästi siinä tilanteessa takatolpalla. Kolmannessa erässä, kuten kaikki tietää, se menee helposti puolustamiseksi, mutta jokainen hoiti oman roolinsa hyvin, eikä voi olla muuta kuin ylpeä joukkueesta, Kaukoranta kommentoi pelin jälkeen.

Ässät oli hyvin latautunut ja karkasi varsin nopeasti jo 3-0-johtoon. Kaukoranta paljasti, että porilaisjoukkue uhkui ennen peliä näyttämisen halua.

- Ennen peliä menin koppiin ja tuli mieleen, että täytyy rauhoittaa. Pelaajat olivat todella hyvin latautuneita ja he ovat olleet koko ajan hyvin innostuneita ja vastaanottavia sen kolmen harjoituksen aikana, mitä meillä on ollut yhdessä. Se on hieno piirre joukkueessa, päävalmentaja kehui.

Ässät on silti edelleen SM-liigan jumbona. Porissa ei kuvitella, että kaikki muuttuisi yhdessä yössä.

- Mutta totta kai meillä on Himalajan kokoinen vuori kiivettävänä tässä. Sinne on kuitenkin aika montaa kertaa kiivetty. Nyt olemme jo jonnekin ensimmäiseen leiriin päässeet, mutta vielä tässä on 39 peliä jäljellä.

HIFK:n kaataminen Helsingissä on aina kova temppu. Niin myös Kaukorannan mielestä.

- Ennen peliä meillä oli teemana, että Helsinki on paras paikka aloittaa tällainen projekti, Kaukoranta mietti.

- Ero tuli varmaan enemmän siinä, että Ässät maksoi tänään enemmän hintaa voitosta ja sitä kautta sinne syntyi se maalin ero. Meillä meni homma puskemiseksi, eikä peli ollut kovin iloista, vaikka riittävästi olikin maalipaikkoja, HIFK:n päävalmentaja Ari-Pekka Selin purki pelin jälkeen.

Selin myönsi suoraan, etteivät tunnelmat ole juuri nyt kovin korkealla pelaajiston ja valmennuksen piirissä.

- Huono tunnelmahan se on. Isoin odotuksin lähdimme tähän iltaan. Neljä tappiota oli alla ja tänään tuli viides. Pelistä puuttui vielä se yksi askel, mikä vaaditaan voittamiseen. Se kaivetaan korvien välistä. Pelinrakenne ei ole ongelma, vaan sen hinnan maksaminen ja kärsivällisyys odottaa niitä maalipaikkoja. Puskemalla tämä ei tästä voitoiksi muutu, Selin sanoi.

HIFK aloitti kauden viidellä voitolla ja kaatoi vielä lokakuun lopussa Tapparan vakuuttavan esityksen jälkeen 4-0, mutta käyrä on ollut laskeva siitä lähtien, kun HIFK tiedotti, ettei Selin enää ensi kaudella jatka ja puikkoihin hyppää ensi kaudesta alkaen nykyinen apuvalmentaja Jarno Pikkarainen. Selinin mukaan heikot peliesitykset ja HIFK:n tiedote eivät liity kuitenkaan toisiinsa. Syyt ovat muualla.

- Aaltoliike voi johtua tietysti siitä, ettei me olla samalla sivulla samaan aikaan. Meillä on ollut tällä kaudella muutama erinomainen esitys, muutama ihan hyvä esitys ja muutama suorastaan luokaton esitys. Se kertoo siitä, että kaikki eivät ole iskussa samana päivänä. Se on se juttu, mitä käytiin läpi jo pelin jälkeen.

Valmentajakuviot eivät Selinin mielestä vaikuta nyt meneillään olevaan heikkoon jaksoon.

- Siinä nyt ei ollut mitään ihmeellistä sinällään. Ei minulla ollut mitään jatkoa olemassakaan. Kyllähän me tietysti olemme joutuneet puljaamaan tuon kokoonpanon kanssakin ihan älyttömästi. Sekin varmasti tuo itseluottamuksen puutetta. Se ei helpota noiden pelaajien työtä yhtään, se pitää muistaa, Selin sanoi.