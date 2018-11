Huuhkajat torstaina Ateenassa – lohkovoiton menetys olisi historian eeppisin sulaminen

Kreikka ja Suomi kohtaavat jalkapallon Kansojen Liigan ottelussa torstai-iltana Ateenassa. Suomelle riittäisi ottelusta 0-1 tai 1-3 -tappiokin paikkansa varmistamiseen Kansojen Liigan lopputurnaukseen, jossa taistellaan paikasta 2020 EM-turnaukseen.

Muutos kahden vuoden takaiseen tilanteeseen on suorastaan epätodellinen. Kalenterivuoden 2016 aikana Suomi ei voittanut yhtään ottelua. Modernin pelikäsityksensä osalta jo eläkeiässä ollut ruotsalainen valmentajaveteraani Hans Backe sai päävalmentajan paikalta potkut ja suomalaispelaajien vahvuuksia paremmin ymmärtänyt Markku Kanerva tuli tilalle.

Kanerva on lyhyessä ajassa muuttanut Huuhkajat luuseriryhmästä positiivisuuden ilmentymäksi. Suomi on pelannut MM-karsintaottelussa tasan viime kesän MM-hopeajoukkueen Kroatian kanssa ja pystynyt kaatamaan Islannin, Unkarin ja Kreikan. Kansojen Liigassa Suomi on voittanut kaikki neljä otteluaan, eikä ole päästänyt maaliakaan.

Mutta kaikkihan voi muuttua vielä. Kreikka tarvitsee Suomesta 2-0 tai 4-1 -voiton. Pessimismin tunne ei suinkaan ole kadonnut suomalaista jalkapalloa pitkään seuranneen ja monta tuskaista tarinaa nähneen katsojan alitajunnasta.

Kreikan jalkapallomaajoukkue hakee uutta alkua. Tampereella Suomelle koetun 0-2 -tappionsa jälkeen Kreikka antoi saksalaisvalmentajalleen Michael Skibbelle potkut. Suomen tavoin Kreikka päätti luottaa kotimaisiin voimiin, kun Skibben tilalle palkattiin kreikkalainen Angelos Anastasiadis.

Tampereella Suomi oli taktisessa ajatuksessa edellä. Kreikan pelaajista paistoi myös haluttomuus. Valmentajavaihdos oli varmasti paikallaan.

Uusi valmentaja on tietysti tuonut Kreikalle uusia ideoita. Kanerva ei usko, että Kreikan pelitapa muuttuisi merkittävästi.

– Viimekertaisesta joukkueesta seitsemän pelaajaa poissa, kuusi uutta tilalla. Muutama kokenut pelaaja on tehnyt comebackin tuohon joukkueeseen. En usko, että siinä taktisesti tulee hirveän suuria muutoksia. Kaikkeen täytyy totta kai varautua, Kanerva arvioi Palloliiton haastattelussa.

Kreikka-Suomi -ottelu Ateenassa alkaa 21.45 Suomen aikaa. Nähdäänkö suomalaisen jalkapallon sankariteko vai eeppinen sulaminen jälleen kerran.

Vaikka Suomi häviäisi 0-2 tai 1-4, on uusi mahdollisuus vielä tulevana sunnuntaina Budapestissa. Unkaria vastaankin suomalaisille riittäisi lohkovoittoon tasapeli. Ja Virokin voisi auttaa Suomen jatkoon, jos pystyisi riistämään Kreikalta sunnuntaina pisteitä.