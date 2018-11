Kärpät jyrää Liigassa – yleisömäärissä ei näy

Oulun Kärpät palasi maaottelutauolta voittoisana lyötyään torstain kotiottelussaan Jukurit 4-0. Ottelu ratkesi jo toisessa erässä, jossa Kärpät teki kolme maalia avausmaalin synnyttyä avauserässä.

Kolmannen erän luonnetta kuvaa hyvin, että Kärppien maalivahdin Jussi Rynnäksen tarvitsi torjua vain kerran. Jukurit oli täysi vastaantulija.

Kärpät on hävinnyt viimeisestä 17 ottelustaan vain yhden. Toisena olevaa TPS:ää Kärpät on yhdeksän pistettä edellä. Kolmantena oleva HPK on jäänyt Kärpistä jo 16 pistettä.

Jukurit-ottelu veti Oulussa vain 4455 katsojaa. Se ei ole joukkueen kauden heikoin yleisömäärä kotiotteluissaan, mutta takavuosina Oulussa päästiin jo runkosarjaotteluissa tasaisesti yli 5500 katsojan määriin arkipäivienkin peleissä. Vaikka Kärpät on hallitseva Suomen mestari ja jyrää kärjessä, ei se näy loogisella tavalla yleisömäärissä.

Toisessa torstaina pelatussa ottelussa JYP voitti jatkoajalla SaiPan 4-3 ja katkaisi tappioputkensa. Viisi minuuttia ennen kolmannen erän loppua JYP johti 3-1, mutta sössi lopussa kolmen pisteen voittonsa.

JYP on sarjassa toiseksi viimeisenä. Vaikka voitto SaiPasta tulikin, ei joukkueen tilannetta voi pitää kehuttavana.