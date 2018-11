Kaksi otteluvoittoa tarvitaan vielä – Huuhkajat ollut lähempänäkin

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kesti paineet Ateenassa torstaina. Kreikka voitti 1-0, mutta maalin tappiokin riitti suomalaisille Kansojen Liigan lohkovoiton varmistamiseen.

Peliesitys ei ollut suomalaisilta kaikkein paras, mutta henkisellä puolella lähtökohtakin oli haastava. Ja vastustajan pelaajaluetteloa tarkastellessa Suomi pelasi paperilla parempaa joukkuetta vastaan.

- Oli uusi tilanne, vähän paineita, ei se peli valmista ollut eikä kaunista. Maali päästettiin liian aikaisin, mutta peli oli kontrollissa, vaikka se ei näyttänyt ehkä sille. Peli oli yllättävänkin hanskassa. Tarpeellinen esitys, ei hyvä, mutta tarpeellinen, summasi Suomen maalivahti Lukas Hradecky Palloliiton haastattelussa.

Jos Kreikka olisi tehnyt toisen maalin, olisi ensi sunnuntaina Budapestissa pelattavassa Unkarissa ollut edessä piinaava ilta.

- Tultiin hakemaan se minimitulos. Nyt ei tarvitse mennä Unkariin pelkäämään tuloksen puolesta, Hradecky totesi.

Kreikka voitti Albin Granlundin omalla maalilla. Suomen maaliero viidestä ottelusta on 5-1.

- Tavallaan sääli, että nyt kun maali meni, se meni omasta pelaajasta. Vieläkään ei ole vastustaja tehnyt pitkään aikaan maalia, päävalmentaja Markku Kanerva sanoi.

Kanerva muistutti, että suuren unelman toteutuminen on yhä kahden ottelun päässä. Lohkovoitolla Suomi saavutti paikan maaliskuussa 2020 pelattavaan Kansojen Liigan lopputurnaukseen. Siinä neljä joukkuetta kilvoittelee yhdestä EM-kisapaikasta.

- Tämä on tietenkin hieno juttu. Kunnia pelaajille ja tiimille siitä, mitä ollaan saatu aikaan. Mutta meillä on matka tosiaan kesken. Pieni asia on saavutettu, mutta se iso unelma vielä elää, se EM-lopputurnauspaikka.

Suomi on ollut lopputurnauspaikkaa lähellä ennenkin. Jo karsinnoissa Italiassa 1980 pelattuihin kahdeksan joukkueen EM-kisoihin Suomi jäi otteluvoiton päähän kisapaikasta pelattuaan Neuvostoliiton kanssa kahdesti tasan. Kreikalle Suomi hävisi silloin Ateenassa 1-8, mutta voitti Helsingissä 3-0.

Karsinnoissa Meksikossa 1986 pelattuihin MM-kisoihin Suomi jäi kisapaikasta voiton päähän. Jos Pohjois-Irlanti olisi voitettu vieraissa, olisi Suomi mennyt kisoihin ja pelannut alkulohkossa Meksikossa Brasiliaa ja Espanjaa vastaan. Belfastissa tuli takkiin kuitenkin 1-2, mikä ratkaisi kisapaikan Pohjois-Irlannille.

Surullisen kuuluisa Unkari-ottelu syksyllä 1997 Helsingissä pudotti Suomen MM-jatkokarsinnoista Ranskan 1998 kisoihin. Tosin jatkokarsinnoissa Suomi olisi joutunut pelaamaan ”tynkä-Jugoslaviaa” vastaan, joka todennäköisesti olisi ollut suomalaisille aivan liian kova vastus.

Karsinnoissa 2008 EM-kisoihin Sveitsiin ja Itävaltaan Suomi taisteli kisapaikasta viimeiseen otteluun saakka. Cristiano Ronaldon tähdittämästä Portugalista Suomi olisi tarvinnut viimeisessä ottelussa vieraskentällä voiton, mutta peli päättyikin 0-0.

Jos Suomi ei olisi hävinnyt vieraissa 2007 Azerbaidzhanille, olisi Suomi nähty 2008 EM-kisoissa.

Nykyään EM-kisoissa pelaa 24 joukkuetta. Jos kisamaiden määrä olisi ollut yhtä suuri jo 1990-luvulta alkaen, jolloin Eurooppaan syntyi lisää valtioita, ei Suomi olisi aiemminkaan saavuttanut suoraa kisapaikkaa. Jatkokarsintapaikan Suomi olisi saavuttanut 2000.