Suomen Futistyttöjen peli päättyi kyyneliin

Suomi koki toisen tappionsa jalkapallon alle 17-vuotiaiden tyttöjen MM-turnauksessa Uruguayssa. Ghana voitti suomalaiset Montevideossa perjantaina 3-1.

Ghana siirtyi heti alussa 2-0 -johtoon Millot Pokuaan ja Mukarama Abdulain maaleilla. Suomi jätti oikealla laidalla ja maalin edessä sopivasti tilaa ja ghanalaiset rankaisivat keskityspalloista.

Suomi heräsi liian myöhään. Ghanan huonosti organisoitu puolustus jätti suomalaisille paljon tilaa ja paremmalla taktiikalla maalipaikkoja olisi voinut luoda paljon enemmän.

Vaihtopelaaja Jenni Kantanen onnistui viimein 75. minuutilla, kun Ghanan maalivahti töpeksi. Suomi sai Kantasen maalin jälkeen pelivälineen maaliviivallekin, mutta tasoitus jäi haaveeksi. Ottelun ratkaisijaksi nousi 86. minuutilla Suomen maalivahti Anna Koivunen, joka mokasi pahasti Animah Gracen vapaapotkun torjunnassa.

Avausottelussaan Suomi hävisi Uudelle-Seelannille 0-1. Ghanaa vastaan Suomi pelasi paremman ottelun, mutta sehän ei paljoa auta, jos vastustaja tekee enemmän maaleja, kuten Bror-Erik Wallenius on todennut.

Ottelun jälkeen suomalaispelaajat itkivät. Ghanalaispelaajat osoittivat upeaa urheiluhenkeä heidän lohdutettuaan murheen murtamia suomalaisia.

Ghana oli avausottelussaan voittanut Uruguyan 5-0. Kun Suomikin voitettiin 3-1, on afrikkalaisjoukkue jo lähes varmasti jatkossa.

Afrikan naisjalkapalloilulle ja naisurheilulle Ghanan menestys on hieno juttu ylipäätään. Tyttöjä ei maanosassa varsinaisesti kannusteta urheilemaan ja ghanalaispelaajat ovat kertoneetkin, että jopa heidän perheissään jalkapalloharrastusta on vastustettu.

Myös Suomessa naisten jalkapalloa oudoksuttiin vielä 1980-luvulla. Asenteet muuttuvat hitaasti, mutta varmasti.

Tyttöjen MM-kisapaikka on hieno saavutus, mutta valitettavasti pelit eivät MM-kisoissa menneet putkeen. Suomi on hävinnyt kahdelle joukkueelle, jotka olisivat olleet voitettavissa vaikka useammalla maalilla.

Suomen päävalmentaja Marko Saloranta voi siteerata vaikka Matti Nykästä, joka 1988 sanoi, että ”eiks se ole yleensä paras, joka voittaa”, hävittyään kotimaisessa mäkikisassa yllättäen Pekka Suorsalle, vaikka muuten oli dominoinut koko kauden.

Saloranta ei kummassakaan ottelussa reagoinut taktisesti riittävän hyvin. Uusi-Seelanti vei Suomea ja Salorantaa taktisesti kuin pässiä narussa. Ghana-ottelussa Suomi ei taas näyttänyt varautuneen riittävän hyvin Ghanan laitanousuihin ja keskityksiin, kun oikea laita vuoti pahasti.

Suomen tyttöjen henkilökohtaiset virheet taas kielivät siitä, että turnaus jännittää, mikä tietysti on ymmärrettävääkin. Henkisen valmistautumisen epäonnistuminen menee valmennusjohdon piikkiin.

Jo MM-kisapaikka on hieno saavutus, mutta alisuoritukset lopputurnauksessa on syytä käsitellä perin pohjin. Saloranta valmennustiimeineen on ollut myös mokaamassa hienoa tilaisuutta saada naisten jalkapallolle positiivista julkisuutta.

YLE:n tapauksessa on hieno teko, että tyttöjen MM-turnausta näytetään suorana. Tv:n pääkanavilta Ghana-peli ei tullut kuitenkaan suorana, vaan ottelua pystyi seuraamaan ainoastaan YLE Areenalta. Ensimmäisen puoliajan aikana YLE näytti Perjantai-ohjelmassa kolmoismurhaaja Nikita Fouganthinea ykköskanavallaan ja kakkoskanavalla esitettiin Sohvaperunoita. Arvovalinta, mikä arvovalinta.