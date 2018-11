Kärpät vei kärkiottelun – HIFK teki kyseenalaisen ennätyksen

Oulun Kärpät johtaa jääkiekon Liigaa jo 11 pisteellä voitettuaan lauantaina Oulussa pelatussa kärkiottelussa TPS:n 3-2. TPS oli johtanut ottelua ensimmäisen erän jälkeen 2-0, mutta Kärpät kiri kolmannessa erässä Shaun Heshkan ja Jasper Lindstenin maaleilla voittoon.

Leijonissa viime viikolla loistanut Veini Vehviläinen teki Kärppien maalilla yhden emämunauksen huitaistuaan kiekosta ohi ja lahjoitettuaan TPS:lle maalin. Sekään ei estänyt Kärppiä voittamasta.

Oulussa on menestyksestä huolimatta ollut monessa pelissä yleisökatoa, mutta lauantain kärkiottelussa katsojia oli 6200. Lauantai-iltaisin jääkiekko vetää halleihin yhä hyvin väkeä.

HIFK lähti kauteen Kärppien merkittävänä haastajasuosikkina, mutta onkin ajautunut tappiokierteeseen. Lauantaina HIFK hävisi jo seitsemännen perättäisen ottelunsa sarjanelosen HPK:n voitettua Teemu Turusen jatkoaikamaalilla 4-3.

HIFK on historiansa pisimmässä tappioputkessa. Sarjataulukossa joukkue on sijalla 11. Eroa Kärppiin on jo muhkeat 25 pistettä.

Kauden alussa kompuroinut Tappara taisteli Porissa 3-2 -voiton valmentajaa vaihtanutta Ässiä vastaan ja nousi sarjataulukossa kolmanneksi. Alkukaudella nosteessa ollut toinen tamperelaisjoukkue Ilves hävisi Jyväskylässä JYPille 2-5 ja putosi taulukossa kahdeksanneksi.

Entisistä Mestis-joukkueista Jukurit voitti Mikkelissä Pelicansin 5-2 ja KooKoo voitti Vaasassa Sportin 4-3. Sport on seitsemäntenä, KooKoo yhdeksäntenä ja Jukurit kymmenentenä. Kaikki kolme ovat siis HIFK:n edellä.