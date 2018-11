Porin Ässien uskomaton valmentajasekoilu jatkuu

Porin Ässien syksy valmentaja-asioissa on lievästi sanottuna ollut omituinen. Saaga sai uuden käänteen maantaina, kun tanskalaisseura Frederikshawn White Hawks esti yhden Ässien valmentajasopimuksista.

Pari viikkoa sitten Ässät antoi potkut päävalmentajalleen Mikael Kotkaniemelle ja korvasi tämän Pasi Kaukorannalla. Lisäksi Ässät ilmoitti, että Jari Pasanen valmentaa joukkuetta 2019-21.

Lisäksi Ässät kertoi olevansa lähellä sopimusta valmentajan kanssa myös vuosille 2021-23. Hämeen Sanomat uutisoi, että kyseessä olisi Petri Karjalainen.

Ässien valmentajastrategia kuulostaa lievästi sanottuna omituiselta. Lisää omituisia piirteitä jupakkaan tuli maanantaina, kun Ässät ilmoitti Jari Pasanen olekaan käytettävissä seuran valmentajaksi.

Virallisesti Ässien tiedotteessa luki näin:

"Porin Ässät ja tanskalaisseura Frederikshavn White Hawks tiedottavat, että Jari Pasanen valmentaa kaudella 2019 – 2020 tanskalaisseuraa ja seurat ovat yhdessä sopineet oheisesta julkilausumasta:

Frederikshavn White Hawks:in hallitus oli saanut tiedon Ässien kiinnostuksesta palkata Jari Pasanen päävalmentajakseen ja Pasanen oli saanut seuran hallituksen luvan matkustaa Suomeen ja neuvotella Porin Ässien kanssa. Valitettavasti kaikki osapuolet Tanskassa eivät olleet tietoisia Pasasen sopimuksessa olleesta optiosta kaudelle 2019 – 2020.

Frederikshavn White Hawks ottaa täyden vastuun ja myöntää toimineensa virheellisesti päästäessään Jari Pasasen neuvottelemaan sopimuksen kaudelle 2019 - 2020 Porin Ässien kanssa. Seura on pahoillaan Ässille koituneesta haitasta ja Frederikshavn White Hawks ja Porin Ässät ovat tehneet asiasta sopimuksen, jonka yksityiskohtia seurat eivät kommentoi julkisuudessa.

Ässät tiedottaa, että Jari Pasasen tekemä valmentajasopimus Ässien kanssa raukeaa myös kauden 2020 – 2021 osalta".

- Olen tietysti äärimmäisen pettynyt, kun asia kääntyi näin. Olemme jo käynnistäneet uuden päävalmentajan kartoitustyön. Luonnollisesti kyseessä on äärimmäisen tärkeä rekrytointi ja tulemme viemään rekrytointiprosessin rauhallisesti mutta määrätietoisesti loppuun, Ässien vt. toimitusjohtaja Mikael Lehtinen kommentoi tiedotteessa

Ässissä on tuullut syksyllä. Seura erotti ensin urheilujohtajansa Jari Korpisalon. Pian sai lähteä myös päävalmentaja Kotkaniemi.

Ässät on Liigan sarjataulukossa viimeisenä. Pudotuspeliviivasta Ässät on jäänyt 13 pistettä, kun runkosarjan kaudesta on takana reilu kolmannes.